Емілі Ратажковскі поділилася гарячим фото з чоловіком, на якому постала повністю оголеною 18+

Сексапільна та пристрасна Емілі Ратажковскі знає, як розбурхати мережу та створити ажіотаж навколо своєї особистості. Зірка поділилася архівним фото зі своїм чоловіком, актором Себастіаном Бер-Макклардом, на якому постала повністю оголеною.

Емілі Ратажковскі не забуває нагадувати про себе прихильникам. Кожна її публікація в інстаграмі отримує мільйони переглядів та тисячі коментарів. Підписники з нетерпінням чекають нових світлин 28-річної манекенниці. На черговому кадрі зірка зображена не сама, а разом із коханим.

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Через карантин доводиться публікувати старі знімки або робити домашні фотосесії, адже увесь світ зупинився через спалах пандемії коронавірусу. Проте Емілі знаходить вихід і ділиться провокативними знімками, які раніше не бажала поширювати у мережі. Так, на її акаунті з'явився пікантний допис.

Знаменитість разом із чоловіком перебуває у ванній кімнаті. На фото видно, що Себастіан Бер-Макклард присів, щоб прикрити інтимні зони дружини. Оголені груди зірка замалювала за допомогою фотошопу. Знімок зроблений у чорно-білому кольорі, що додає ще більшої спекотності.

Це було приблизно через 6 місяців після того, як ми одружилися, влітку 2018 року,

– написала в дописі Емілі.