Емілі Ратажковскі похизувалася ідеальною фігурою в бікіні: пікантні фото

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Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі, за якою у мережі стежать понад 27 мільйонів підписників, вразила фанів новими гарячими кадрами з відпочинку на Мальдівах.

Нові спокусливі світлини Емілі опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Як відомо, модель відпочиває зі своїм чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом.

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Дівчина показала серію чорно-білих кадрів, на яких видно лише її силует. У такий спосіб Ратажковскі спокусливо засвітила пишні груди та струнку фігуру на тлі Індійського океану.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

На іншій світлині Ратажковскі відверто похизувалася спокусливими сідницями у купальнику гірчичного відтінку з колекції власного бренду Inamorata. 

"Привіт, це моя дупця в Inamorata", – коротко підписала фото Емілі.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Емілі Ратажковскі Еротика
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