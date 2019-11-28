Емілі Ратажковскі похизувалася ідеальною фігурою в бікіні: пікантні фото

Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі, за якою у мережі стежать понад 27 мільйонів підписників, вразила фанів новими гарячими кадрами з відпочинку на Мальдівах.

Нові спокусливі світлини Емілі опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Як відомо, модель відпочиває зі своїм чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом.

Читайте також: Жакет на голе тіло: Емілі Ратажковскі демонструє провокативний тренд

Дівчина показала серію чорно-білих кадрів, на яких видно лише її силует. У такий спосіб Ратажковскі спокусливо засвітила пишні груди та струнку фігуру на тлі Індійського океану.



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

На іншій світлині Ратажковскі відверто похизувалася спокусливими сідницями у купальнику гірчичного відтінку з колекції власного бренду Inamorata.

"Привіт, це моя дупця в Inamorata", – коротко підписала фото Емілі.



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata