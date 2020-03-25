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Емілі Ратажковскі похизувалася оголеними сідницями: еротичне фото

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Модель Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі продовжує публікувати провокативні фото. Перебуваючи на карантині, вона вкотре демонструє свої спокусливі форми. На черговому фото модель похизувалися апетитними сідницями.

Пристрасна та запальна Емілі Ратажковскі полюбляє підігрівати інтерес до своєї особистості. Її світлини викликають ажіотаж серед прихильників та бурхливі обговорення в мережі. У знаменитої англійської акторки та моделі немає комплексів, то ж вона не соромиться публікувати навіть найвідвертіші карди. Знімок, який Емілі поширила, перебуваюючи в ізоляції, вкотре приголомшив шанувальників.

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Нова спокуслива фотографія привернула увагу прихильників та менш, ніж за день набрала понад мільйон вподобань та сотні коментарів. 

Сексуальна Емілі Ратажковскі постала у нижній білизні чорного кольору та спортивному сірому топі. Таке вбрання гарно підкреслило її привабливі форми. На обличчі в моделі сяяв макіяж в природних тонах, а волосся вона вклала рівно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Емілі Ратажковскі
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