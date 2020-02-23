Емілі Ратажковскі показала ексклюзивні кадри з таємного весілля: пристрасні поцілунки пари

Два роки тому одна з найзвабливіших моделей сучасності таємно одружилася з продюсером та актором Себастьяном Бір-Маклардом. Весілля відбулося у колі найближчих у Нью-Йорку. Такий раптовий вчинок пари став справжньою несподіванкою для світової спільноти. Лише у другу річницю Емілі Ратажковскі вирішила оприлюднити ексклюзивні кадри з церемонії.

Під вінець манекенниця Емілі Ратажковскі пішла лише за кілька тижнів стосунків з продюсером і актором Себастьяном Бір-Маклардом, відомий за фільмами "Гарний час" (Good Time) і "Бог знає що" (Heaven Knows What). Незважаючи на те, що романтичні відносини пари тривали зовсім мало, вони були знайомі близько двох років.

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Замість розкішної весільної сукні модель обрала строгий костюм гірчичного кольору від Zara, а також капелюшок із французькою сітчастою вуаллю. Хоч майбутнє подружжя планувало таємне весілля, проте зберігати безмежне родинне щастя в секреті їм вдалося лише 4 години. Відтоді, як Емілі Ратажковскі офіційно стала дружиною, вона досить часто з'являється з чоловіком публічно. Проте весільні кадри афішувала неохоче.

І от сьогодні, 23 лютого, у день другої річниці з дня весілля, зірка поділилася ексклюзивним відео на особистій сторінці в інстаграмі. Близькі знаменитостей зафіксували перший подружній поцілунок. Навіть у такий зворушливий момент пара не приховувала пристрасті, яка вирує між ними.

2 роки тому в приміщенні суду. 10/10 одружилася б знову (& знову & знову & знову),

– прокоментувала Емілі Ратажковскі палкий поцілунок.