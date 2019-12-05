Емілі Ратажковскі показала оголене тіло топлес: фото 18+

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Емілі Ратажковскі оголилась перед камерою / Instagram / @emrata

Знаменита американська модель та акторка Емілі Ратажковскі епатувала у мережі. На інстаграм-сторінці вона розмістила фото, на якому постала топлес.

Провокативний знімок з'явився в офіційному блозі її дизайнерського бренду купальників Inamorata. Емілі Ратажковскі зняла білизну та прикрила оголені груди руками.

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Вже у дописі модель зізналась, що сексуальний знімок – це частина рекламної кампанії її нової колекції, яка невдовзі поступить у продаж. Тому вона символічно постала голою у кадрі, адже знімки новинок Inamorata поки не з'являлись у мережі.

"Inamorata – коханець жінки. Приголомшливі речі надійдуть у продаж вже наступного тижня", – анонсувала вона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorata (@inamoratawoman)

Знімки топлес – це своєрідна візитна картка Емілі Ратажковскі. На її інстаграм-сторінці є чимало подібних фото. В одному з інтерв'ю Емілі Ратажковскі вирішила пояснити хейтерам, для чого оголюється на буденних світлинах. За словами моделі, таким чином вона прагне показати кожній жінці, що не варто соромитись свого тіла та ховати його за безформенними речами. Окрім цього, Емілі публічно заявляє: кожна людина красива з будь-якою вагою. 

Цікаво, що більшість провокативних світлин робить чоловік Емілі Ратажковскі – продюсер та актор Себастьян Бір-Маклард. Він залюбки влаштовує для коханої еротичні фотосесії та підтримує її позицію щодо оголювання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Еротика Емілі Ратажковскі
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