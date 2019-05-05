Емілі Ратажковскі показала звабливі форми у фотосесії для власного бренду: фото

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @inamoratawoman

Модель Емілі Ратажковскі вкотре розбурхала мережу звабливими фотографіями для рекламної кампанії власного бренду купальників, а тепер й літнього одягу, Inamorata.

Знімки з фотосесії власної колекції літнього одягу Емілі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Як повідомляє сама модель, її нова лінія BODY – це "набагато більше, ніж спідня білизна", адже у колекції є також кроп-топи, велосипедки, мереживні боді, стрінги тощо.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata 

Що цікаво, кожен одяг, який презентувала Ратажковскі, названий на честь улюблених вулиць Емілі в Нью-Йорку і колекція відносно демократично коштує (будь-який предмет – не дорожче 55 доларів).

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @inamoratawoman

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata 

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata 

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata 

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @inamoratawoman

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Емілі Ратажковскі
Джерело: LifeStyle 24
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