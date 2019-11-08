Емілі Ратажковскі повністю оголилася на пляжі: пікантне фото
Популярна модель і зірка соціальних мереж Емілі Ратажковскі, яка називає свій інстаграм "блогом феміністки", показала прихильникам чергове провокативне фото.
Нове звабливе фото Ратажковскі опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На світлині Емілі позує повністю оголеною на пляжі.
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Супермодель, лежачи на шезлонгу, прикрила пишні груди капелюхом з трендовим анімалістичним принтом. Найімовірніше, секретом ідеальної засмаги Емілі є те, що вона ніжиться під сонцем топлес.
Додамо: лікарі вважають, що засмагати топлес є небезпечно. Також завжди треба пам'ятати про використання засобів із захистом УФ-променів, обираючи з позначкою SPF або ж Sun Protection Factor ("сонцезахисний фактор").
Протягом перших годин після публікації знімок Ратажковскі назбирав понад 920 тисяч вподобань і тисячі коментарів від шанувальників.
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata
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