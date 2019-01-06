Емілі Ратажковскі приголомшила виходом на The Art of Elysium: яскраві фото

Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі, яка заснувала свій власний бренд білизни Inamorata Swim, відвідала благодійний вечір, що відбувся 5 січня в Лос-Анджелесі.

Чимало зірок відвідали благодійний захід у Лос-Анджелесі, в Каліфорнії у вечір суботи, 5 січня. Серед присутніх гостей були Руні Мара, Лілі Коллінз, Ніколь Шерзінгер, Емілі Ратажковскі та багато інших. На благодійний вечір усі знаменитості прийшли у вишуканих вбраннях і розкішних сукнях.

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27-річна американська модель Емілі Ратажковскі вразила шанувальників своїм образом. Для світського заходу власниця білизняного бренду обрала вогняну червону сукню з спідницею плісе до підлоги від Dundas, норвезького дизайнера Пітера Дундаса.

Особливістю плаття став шлейф, який простягався від верху спини. Глибоке декольте та обтислий стиль сукні підкреслили красивий бюст і тонку талію моделі. Емілі Ратажковскі вирішила доповнити вечірній образ масивними сережками зі смарагдовим камінням.