Емілі Ратажковскі приміряла образ сексуального кролика: фото 18+

Одна з найсексуальніших моделей світу Емілі Ратажковскі вкотре приголомшила мережу. Зірка приміряла образ гарячого кролика, привітавши всіх прихильників із Великоднем.

Зваблива білизна, купальники чи оголені фото – офіційна Instagram-сторінка Емілі Ратажковскі може приголомшити підписників. Однак такі відверті світлини є своєрідним підтвердженням заяви моделі, що кожна жінка – розкішна, тому не повинна соромитись свого тіла.

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На католицький Великдень манекенниця вирішила не відходити від цієї думки. Емілі Ратажковскі опублікувала серію провокативних фото, на яких постала у сексапільному костюмі кролика. При цьому знаменита модель вбрала перуку з рожевим волоссям, вуха в стилі Playboy, спідню білизну та панчохи. Позувала на фоні святкової декорації з великим іграшковим зайцем.

Мій вічний Великдень,

– грайливо написала Емілі Ратажковскі.

У такому сексапільному образі модель засвітила не тільки струнку фігуру, але й пружні сідниці в бікіні. Фото розбурхали мережу та за лічені години після публікації зібрали понад 800 тисяч вподобань.



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata



Великоднє привітання від Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata