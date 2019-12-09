Емілі Ратажковскі топлес засвітила струнку фігуру: пікантні фото

Популярна модель і зірка соціальних мереж Емілі Ратажковскі приголомшила підписників в інстаграмі новими провокативними світлинами.

Нові фото Емілі Ратажковскі опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На знімках модель позує спиною до камери топлес.

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У підписі 28-річна знаменитість анонсувала вихід нової колекції власного бренду Inamorata. Емілі після запуску у продаж білизни та одягу розпочала розробляти дизайни аксесуарів. Дівчина презентувала сережки у формі жіночого тіла, які повторюють вигини тіла Ратажковскі.

Я запитала свого тата (мого улюбленого художника), чи може він намалювати жіночу фігуру однією єдиною лінією, і це результат: дуже особливе представлення того, що насправді означає Inamorata,

– додала у підписі дизайнерка.

Так, у рекламному кампейні зірка знялася оголеною. Вартість сережок від Емілі складає близько 135 доларів.



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata