Емілі Ратажковскі вразила знімком без білизни: пікантне фото

Знаменита Instagram-діва і одна з найсексуальніших моделей світу продовжує дивувати шанувальників відвертими фото. Так, нещодавно 27-річна Емілі Ратажковскі позувала перед камерою в майці, яку одягнула на голе тіло.

Американська модель і акторка полюбляє зніматися у відвертих фотосесіях і ділитися пікантними знімками з шанувальниками, які в свою чергу засипають її компліментами щодо її стрункості і сексуальності.

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Нещодавно Емілі Ратажковскі опублікувала гарячий знімок, на якому вкотре продемонструвала своє захоплення трендом щодо відмови від спідньої білизни. Модель одягнула білу майку на голе тіло, крізь яку просвічувалися її груди. До слова, в такому образі Емілі фотографувалася не вдома, а за трапезою, оскільки на столі лежали столові прибори, а сама вона сиділа на дивані, який нагадує ресторанну атрибутику.

Родзинкою її образу стали стильні окуляри з прозорими скельцями круглої форми.