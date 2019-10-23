Емілія Кларк опублікувала святкове відео, від якого одразу піднімається настрій

Британська акторка Емілія Кларк сьогодні святкує 33-річчя. У день народження на своїй інстаграм-сторінці акторка опублікувала відео, у якому показала частинку святкування.

Без сумніву, вона є однією з найпопулярніших актрис у серіалі "Гра престолів". Привабливою Емілію вважають не лише прихильники серіалу. У 2015 році вона отримала титул "Найсексуальнішої жінки планети" за версією журналу Esquire.

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Емілія також часто публікує у соціальних мережах фото та відео зі зйомок фільмів. Цього разу щаслива Емілія, танцюючи з'являється з-під столу з пляшкою шампанського в руках. Замість святкового торта бачимо французькі булочки з родзинками, у яких є свічки.

Прихильників розсмішила оригінальна альтернатива святкового торта, підтвердження чому є сміхотливі коментарі під публікацією зірки.

Кількома годинами раніше Емілія також залишила на своїй сторінці у соціальній мережі фото, де її 2-річний похресник подарував миловидний тортик.

Варто додати, що насолодитися новою роллю Емілії шанувальники зможуть зовсім скоро, адже прем’єра фільму "Останнє Різдво" (Last Christmas), у якому вона виконує головну роль, відбудеться 8 листопада цього року.

Дивіться трейлер фільму "Останнє Різдво" онлайн: