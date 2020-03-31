Емілія Кларк запросила прихильників на онлайн-обід

Знаменита британська акторка, зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк запросила шанувальників на віртуальний обід для того, щоб зібрати кошти на боротьбу з коронавірусом.

У нелегкий для всієї планети час знаменитості намагаються допомогти і роблять благодійні внески для запобігання поширенню пандемії коронавірусу. До числа цих зірок долучилася і акторка Емілія Кларк. Вона запропонувала своїм підписникам пообідати з нею в онлайн-режимі. Деталі такої акції вона розповіла на особистій сторінці в інстаграмі.

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Розіграш дівчина організувала для того, щоб закликати прихильників з різних куточків планети пожертвувати гроші для її благодійного фонду SameYou. Загалом робота фонду спрямована на допомогу людям, які відновлюються після травм головного мозку та інсультів. Але в скрутний час для всієї Землі Емілі направила ініціативу на створення ліжок для пацієнтів, хворих на COVID-19.

Кларк зазначила, що серед тих, хто вніс благодійний внесок, випадковим чином обере 12 щасливчиків, які зможуть приєднатися до неї за допомогою відеозв'язку і вони разом пообідають.

Як би ви відреагували на пропозицію пообідати зі мною? Ми разом що-небудь приготуємо, а потім влаштуємося зручніше, щоб поїсти і обговорити безліч речей. Поговоримо й про те, як ви себе почуваєте в ізоляції, ваші страхи. А також згадаємо смішні відео і той факт, що я не вмію готувати. Так що це точно буде весело і цікаво,

– розповіла знаменитість.

Зазначимо, станом на 31 березня у світі зафіксували 823 200 випадків захворювання коронавірусом. Недуга забрала життя 40 633 людей. Вдалося одужати 174 333 пацієнтам. Для убезпечення від інфікування слід дбати про власну безпеку та залишатися вдома, а при перших симптомах COVID-19 звертатися до сімейного лікаря.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу