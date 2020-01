Емінем випустив особливий альбом у стилі Гічкока

Один із найвідоміших у світі реперів Емінем порадував прихильників новою студійною платівкою Music To Be Murdered By. Цей альбом є особливим, адже його артист створив під впливом творчості легендарного кінорежисера Альфреда Гічкока.

Відомо, що це 11-а платівка у творчості Емінема. У студійну платівку Music To Be Murdered By увійшли не тільки сольні треки репера, але й записи із Едом Шираном, Андерсоном Паком та давнім другом артиста Royce da 5'9". Окрім цього, Емінем встиг записати спільну пісню з репером Juice WRLD, який помер у грудні за загадкових обставин.

Слухайте новий альбом Емінема – Music To Be Murdered By: аудіо

Сам співак не приховує: альбом створений з натхненням від творчості Альфреда Гічкока. Про це Емінем зізнався на твіттер-сторінці, опублікувавши зображення легендарного режисера та майстра трилерів. Продюсером платівки виступив Доктор Дре, який додав записи голосу Гічкока, взяті з його інтерлюдії Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By.

У день прем'єри альбому, 16 грудня, Емінем випустив і новий кліп на пісню Darkness. Моторошний ролик показав масові вбивства на музичному фестивалі в Лас-Вегасі в 2017 році, внаслідок якого загинули 58 людей.

Дивіться новий кліп до пісні Емінема Darkness: відео 18+