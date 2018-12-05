Емма Стоун зіграє головну роль у римейку мультфільму "101 далматинець"

30-річна американська актриса зіграє головну роль у новій кінострічці по мотивам популярного мультфільму студії Disney.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, студія Walt Disney Pictures має намір зняти черговий рімейк до анімаційного фільму "101 далматинець". До слова, прем’єра першого мультфільму про цуциків вийшла у 1961 році.

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Після цього по мотивам анімаційної картини був знятий перший фільм, який кінокомпанія Walt Disney презентувала у 1996 році. Автори вирішили повторити історію через 22 роки.

Головного персонажа Стервеллу Де Віль випало зіграти милій та харизматичній Еммі Стоун. Неабияка відповідальність впала на її плечі, адже в попередній кінокартині злісну мільйонерку зіграла Гленн Клоуз. Завдання Емми – розповісти стару-улюблену історію під новим кутом.



Емма Стоун зіграє в оновленому фільмі "101 далматинець" / Instagram / @murdireviews

Нагадаємо, у 2018 році студія Disney випустила декілька римейків на популярні раніше кінострічки. Серед них "Мері Поппінс повертається", "Дамбо" і "Король Лев". Трейлер до мультфільму "Король Лев" побив усі рекорди переглядів, він посів друге місце за кількістю за всю історію кіно.