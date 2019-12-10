Енн Гетевей вдруге стала мамою, – ЗМІ

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Енн Гетевей вдруге стала мамою / Instagram / @annehathaway

Голлівудська актриса Енн Гетевей влітку 2019 року сповістила шанувальникам радісну новину, що вдруге очікує на появу дитини. Але днями журналісти британського видання помітили актрису з чоловіком та їхнім первістком на вулиці, однак живота в актриси вже не було, а в руках було маленьке переносне крісло з малюком.

Американська актриса поспішала разом з чоловіком Адамомом Шульманом та трирічним сином Джонанатон на пікнік в Коннектикуті, прикриваючи від людей обличчя малюка, який зручно розмістився в маленькому переносному кріслі. Його обличчя не було видно, як і інших частин тіла, тому однозначно стверджувати, що там був малюк, не можна.

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Втім, під зимовим одягом Енн важко розгледіти округлий живіт, тому ЗМІ, зокрема і в The Daily Mail, взялись припускати, що кіноактриса нещодавно народила другу дитину, проте вирішила приховати це від громадськості, як це часто зараз роблять відомі голлівудські зірки.

Енн Гетевей вдруге стала мамою
Енн Гетевей з чоловіком Адамом, сином Джонатаном та новонародженим малюком / The Daily Mail

Енн Гетевей вдруге стала мамою
Ймовірний малюк Енн Гетевей / The Daily Mail

Енн Гетевей вдруге стала мамою
Енн Гетевей / The Daily Mail

Зокрема, так вчинила пара Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса, які всередині жовтня сповістили про народження третьої дитини, але інсайдери подейкували про це ще на початку жовтня.

Варто додати, що ще 17 листопада Енн Гетевей публікувала у своєму інстаграмі фотографії з округлим животом, де дякувала всім за привітання з днем народження, яке вона відсвяткувала 12 листопада. 

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові мами Новини LifeStyle
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