Енріке Іглесіас і Анна Курнікова замилували мережу роликом з дітьми, які підросли

Дружина іспанського співака Енріке Іглесіаса, росіянка Анна Курнікова зачарувала армію шанувальників кумедним відео з їхніми спільними дітьми – двійнятами Ніколасом і Люсі, які народилися 16 грудня 2017 року.

Новий ролик Курнікова опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Зіркові батьки часто діляться із підписниками кумедними фотографіями і відео з життя двійнят.

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У черговій публікації росіянка показала, як підросли їхні діти. У ролику Люсі і Ніколас, яким виповнилося два роки, біжать травою та намагаються наздогнати дрон, який знімає їх. Згодом малюки несподівано зупиняються коло сітки. У той момент усміхнені обличчя дітей змінилися та стали сумними.

"З новим роком", - зазначила у коментарях дружина Енріке Іглесіаса. Відео було знято у Флориді, де проживає подружжя.

Протягом доби відео назбирало близько 600 тисячі переглядів та тисячі коментарів від інтернет-юзерів.

"Які вони милі", "Красиві, як їхня мама", "Дуже кумедні дітки", "З кожним днем вони стають все красивішими", "Яка ви чарівна мама", – пишуть користувачі у соціальних мережах.

Що відомо про стосунки Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової?Російська екс-тенісистка Анна Курнікова та співак Енріке Іглесіас оголосили про свої стосунки ще у 2001 році. Після цього пара часто потрапляла до світових ЗМІ: журналісти отримували інформацію про розрив стосунків, вагітність екс-тенісистки і навіть нетрадиційну орієнтацію Іглесіаса. Проте всі чутки розвіялись, коли знаменитості стали батьками і оселились у розкішному маєтку.