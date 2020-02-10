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Енріке Іглесіас та Анна Курнікова втретє стали батьками

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Енріке Іглесіас та Анна Курнікова / Instagram / @annakournikova

Лише наприкінці січня преса рясніла заголовками про ймовірну вагітність дружини популярного іспанського співака Енріке Іглесіаса. У той час, як пара тримає особисте життя подалі від зайвих очей, брат виконавця наважився оголосити, що родина таки дочекалася поповнення.

Як повідомляє видання Daily Mail, про народження малюка Хуліо Іглесіас розповів цілком випадково. Він спілкувався з ведучими однієї з чилійських радіостанцій ADN. Журналіст не міг оминути увагою чуток про вагітність дружини його зіркового брата. Чоловік поспішив запевнити, що це правда та зізнався, що малюк вже з'явився на світ. 

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На прохання радіоведучого прокоментувати черговий статус дядька Хуліо Іглесіас погодився відповісти. Чоловік сказав, що вже став дядьком втретє. 

У мого брата зараз троє дітей. Він дуже щасливий,
– зазначив чоловік. 

Проте він категорично відмовився називати стать немовляти. Розголошувати жодні родинні подробиці не стали й самі Енріке Іглесіас та Анна Курнікова. Подружжя намагається вберегти сім'ю від надмірної уваги преси та папараці й рідко афішує навіть найбільш знакові події. 

Нагадаємо, що на обкладинці журналу HOLA! з'явилося ексклюзивне фото, на якому Анна Курнікова та Енріке Іглесіас відпочивали під час морської прогулянки яхтою в Маямі. На знімку було яскраво видно округлий живіт Анни. Тоді зірка перебувала на останніх місяцях вагітності, а пологи планували на березень 2020 року.

Енріке Іглесіас і Анна Курнікова стали батьками втретє
Енріке Іглесіас і Анна Курнікова в Маямі / HOLA!

Нагадаємо, що впродовж 18 років Енріке Іглесіас та Анна Курнікова перебувають у стосунках. Лише у грудні 2017 року Анна народила двійнят Ніколаса і Люсі, які назавжди об'єднали зірок.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами
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