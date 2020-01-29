Енріке Іглесіас та Анна Курнікова втретє стануть батьками, – ЗМІ

Днями у західних ЗМІ з'явилась інформація, що популярний співак Енріке Іглесіас та його дружина Анна Курнікова очікують на появу третьої дитини. Тепер же з'явилось ексклюзивне фото, яке підтверджує всі чутки.

Світлину розмістили на обкладинці журналу HOLA! Знімок папараці вдалось зробити, коли Анна Курнікова та Енріке Іглесіас покинули свій розкішний маєток та вирушили на відпочинок в Маямі. Пара хотіла не привертати уваги громадськості, тому замість звичайної прогулянки курортним містом обрала яхту. На ексклюзивному фото зіркова матуся насолоджувалась відпочинком в об'ємній олімпійці, яка не приховувала її округлого живота.

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Енріке Іглесіас та Анна Курнікова втретє стануть батьками / HOLA!



Енріке Іглесіас і Анна Курнікова в Маямі / HOLA!

Водночас інсайдери іспанського телеканалу Telemundo Entretenimiento, розповіли, що третя дитина Інни Курнікової та Енріке Іглесіаса з'явиться на світ вже зовсім скоро. Зірка перебуває на останніх місяцях вагітності та має заплановані пологи на березень 2020 року. Наразі невідомо ані статі дитини, ані можливих імен, які підібрали Анна та Енріке для нащадка.

Що відомо про стосунки Курнікової та Іглесіаса?

Вже майже 18 років Енріке Іглесіас та Анна Курнікова будують стосунки. Пара познайомилась на зйомках одного з кліпів запального співака, де екстенісистка зіграла роль його коханої. Сталось це у 2002 році та відтоді Енріке та Анна завжди потрапляють до новин ЗМІ. Зірки то оголошували про розрив, то знов поставали на фото папараці, тому неможливо підрахувати, скільки часу насправді була разом норовлива пара.

Однак все кардинально змінилось у грудні 2017 року. Тоді Анна Курнікова народила двійнят Ніколаса і Люсі, які назавжди об'єднали зірок. Відтоді щасливий Енріке Іглесіас заполонив мережу ніжними знімками та відео зі своїми малюками, демонструючи захват від виховання нащадків. Тому всі інсайдери переконані: пара в захваті від поповнення їхньої сім'ї.