Ентоні Гопкінс замилував мережу відео, на якому грає для свого кота на фортепіано

Знаменитий британський актор, режисер та композитор Ентоні Гопкінс долучився до числа тих зірок, які дотримуються карантину та закликають до цього своїх прихильників. Актор показав миле відео, на якому грає для свого кота на фортепіано.

Через коронавірус довелося скасувати концерти, фестивалі, прем'єри фільмів, виставки та інші культурні події. Проте знаменитості знаходять вихід із ситуації і проводять безкоштовні онлайн-виступи, намагаються підтримати суспільство у нелегкий для всіх час. Також вони демонструють, як проводять час на карантині. Актор Ентоні Гопкінс зачарував мережу роликом, де грає для кота на фортепіано. Відео він опублікував на своїй інстаграм-сторінці.

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Кумир мільйонів показав, як розважається вдома на карантині. Ентоні зіграв для свого домашнього улюбленця з прізвиськом Нібло ніжну композицію. Котик чемно сидів на колінах у актора, поки той грав, та уважно слухав кожну ноту.

Нібло стежить за тим, щоб я залишався здоровим, і вимагає, щоб я натомість його розважав ... Коти!

– підписав відео Гопкінс.

Зазначимо, станом на 19 березня у світі зафіксували понад 230 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, з яких понад 9 тисяч смертей. Вдалося одужати понад 82 тисячам осіб. В Італії кількість померлих через коронавірус зросла до 3 405. Цей показник більший, ніж кількість жертв від Covid-19 у Китаї, звідки почалося поширення вірусу. В Україні підтвердили 21 випадок зараження. Серед інфікованих 3 осіб померли. Людей закликають залишатися вдома, а при перших симптомах хвороби звертатися до сімейного лікаря.



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