Епатажна Даша Астаф’єва поділилась, чому не займається коханням в машині

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Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Зірка українського шоу-бізнесу та справжня секс-діва Даша Астаф’єва взяла участь в новому випуску шоу "Караоке на колесах" зі Славою Дьоміним. Прем’єра випуску відбулась 3 грудня на YouTube-каналі Люкс ФМ.

Під час мандрівки в "караоке-автівці" 33-річна співачка розповіла декілька деталей зі свого особистого життя з коханим, зокрема, поділилась пікантними подробицями інтимного життя. Відтак, Астаф’єва зізналась, чому їй не подобається займатися сексом у автомобілі.

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Ні. Я вважаю, що автомобіль занадто тісний для цього. Я цим займаюсь бурхливо. Мені навіть кімнати замало,
– спантеличила своїми словами ведучого Даша Астаф'єва.

Окрім відвертих зізнань, гаряча артистка станцювала запальний танець на автобусній зупинці під хіт гурту "НеАнгелы" "Сережа", а також переспівала хіти Макса Барських, Вєрки Сердючки та власні композиції.

Дивіться випуск розважального шоу "Караоке на колесах" з Дашою Астаф'євою:

Варто додати, що Даша Астаф'єва вже тривалий час перебуває в стосунках з бізнесменом Артемом Кімом.

Нагадаємо, що в одному з попередніх випусків шоу "Караоке на колесах" українська співачка MamaRika зізналась, що мала інтимний зв'язок з дівчиною, однак їй все ж більше подобається зустрічатись з чоловіками.

Теги: LifeStyle Дар'я Астаф'єва Еротика
Джерело: 24 канал
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