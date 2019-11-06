Епатажна Леді Гага позувала для грудневого Elle у мереживному бюстгальтері: звабливі фото

Леді Гага – одна з найпопулярніших зірок сучасності. Вона – улюблена співачка мільйонів та акторка, яка ідеально виконала головну роль у фільмі "Народження зірки". А також вона демонструє, що непогано впоралась би з роллю моделі.

Нові ефектні та дещо сексуальні кадри Леді Гаги з'явилися на офіційній сторінці американського Elle в інстаграмі, а також на сторінці головного редактора Ніни Гарсії.

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Для грудневої обкладинки глянцю Леді Гага позувала перед камерою норвезького фотографа Solve Sundsbo у звичних епатажних і яскравих образах. Однак команда Elle вирішила частково оголити тіло співачки, що вона, до слова, також полюбляє робити. Навіть на червоній доріжці.

Так, у короткому відеоролику та на окремому фото Леді Гага постала у чорних класичних штанах, з крислатим капелюхом та в мереживному бюстгальтері. Вона впевнено почувалася перед камерою, звабливо позуючи, про що свідчать приголомшливі кадри на сайті Elle. На одному зі знімків вона постала у піджаку в масивний рожевий горох, який одягнула на голе тіло.



Леді Гага / Elle



Леді Гага / Elle

Також співачка та акторка приміряла яскравий жовтий образ та look у стилі "гламурний Голлівуд".



Леді Гага / Elle