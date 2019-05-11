Епатажна Леді Гага засвітила засмаглі сідниці біля басейну: фото

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Леді Гага на Met Gala 2019
Леді Гага на Met Gala 2019 / www.gettyimages.com

Співачка та акторка Леді Гага давно є визнаною королевою червоних доріжок та епатажу. 33-річна зірка регулярно вражає своїми сміливими виходами та діями.

Так, 6 травня в Нью-Йорку на балу Met Gala 2019 всім запам'ятався вихід співачки, яка змінила 4 образи, роздягнувшись до спідньої білизни у результаті.

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Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

На цьому відвертість не закінчилася, адже днями Гага опублікувала нове звабливе фото на своїй сторінці в Instagram-Stories. Зірка продемонструвала сідниці у крихітному чорному бікіні біля басейну, а в руках артистка тримала прохолодний коктейль.

"Після довгого тижня пристрасної мистецької дисципліни прийшов час для вечірки вдома", – додала Леді Гага у підписі.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Леді Гага Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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