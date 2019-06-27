Епатажна Тіна Кунакі вагітною знялася у дивакуватому кліпі Pink Noise: відео

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Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

22-річна дружина французького актора Венсана Касселя, яка напередодні народила йому дівчинку Амазоні, під час останніх місяців вагітності знялася у відеокліпі рок-гурту Pink Noise на пісню Too Hot.

У вівторок, 25 червня, на офіційному YouTube-каналі гурту з'явився психоделічний відеокліп. У ньому Тіна Кунакі знялася з британською зіркою Моллі Констебль. Модель у ролику облизувала Моллі Констебл, яка згодом почала перетворюватися на жабу.

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Так, дружина екс-чоловіка Моніки Беллуччі засвітила у ролику округлий живіт на останніх місяцях вагітності. Автором задумки став французький режисер Кім Шапірон, відомий глядачам за кримінальною драмою "Загін для собак". У кліпі події відбуваються у нічному клубі з неоновим світлам, де відвідувачі облизують живих жаб.

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 

Стилісти підготували для Кунакі не менш епатажний образ, ніж сам відеокліп. Зірка постала на екранах у високих чорних ботфортах на підборах, спідній білизні, топі та синьому плащі.

Pink Noise – Too Hot: дивіться відеокліп

 

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Теги: LifeStyle Мода Тіна Кунакі
Джерело: LifeStyle 24
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