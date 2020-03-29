24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Епатажний актор Бродвею Біллі Портер придумав фешн-челендж для людей, які сидять на карантині

- Читать новость на русском
Челендж Біллі Портера / Instagram / @theebillyporter, @elaina_and_corentine

Американський виконавець театру на Бродвеї, співак та актор Біллі Портер не сумує на карантині в час пандемії коронавірусу та придумав челендж, який може розвеселити багатьох його прихильників.

50-річний чоловік запустив у соціальній мережі Instagram челлендж, у якому люди повинні відтворити його образ з фешн-події Met Gala 2019 з підручних матеріалів. Свої дизайнерські рішення фанати можуть публікувати в мережі, додаючи хештег #BillyPorterFashionChallenge. Єдина умова – виготовляти fashion-look потрібно лише з підручних матеріалів.

Цікаво Епатажна зірка Бродвею Біллі Портер відкрив червону доріжку Оскара-2020: фото

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billy Porter (@theebillyporter)

 

"Будьте креативними та веселіться! Робіть це разом зі своєю сім'єю", – йдеться у публікації Портера, де він також пообіцяв, що найцікавіші рішення опублікує у своєму профілі. Пропонуємо переглянути деякі з них:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kyle Chizek (@kyleleec78)

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Johnny Blazes (@johnny.blazes)

 

Нагадаємо, що на Met Gala 2019 Біллі Портер обрав дуже незвичний та заворожуючий образ бога сонця Ра. Тоді ж його створив нью-йоркський бренд The ​​Blonds. Відомо, що Біллі для цього виходу надихався сценою з фільму про Клеопатру, яка в'їжджала у Рим. Актора несли на червону доріжку на носилках шість напівоголених "рабів". А сам він був одітий у золотисте вбрання з вражаючими крилами. 

 

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Стиль і мода Met Gala Соцмережі
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 18:02 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Кіно 4802
сьогодні , 11:17 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
Новини культури 15925
сьогодні , 15:55 Чому переводять годинник на літній і зимовий час в Україні
Традиції 9497
сьогодні , 12:47 Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА, – Парцхаладзе
Новини України 39659
сьогодні , 09:00 29 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 3304
сьогодні , 10:27 Коронавірус в Україні: заразилися 418 людей
Лікування 135663
сьогодні , 16:32 Ольга Куриленко відповіла на найпопулярніші питання про коронавірус
Новини шоу-бізнесу 2912
сьогодні , 16:00 Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності
Блоги 31722
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:02 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
сьогодні 14:08 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
Євгенія Мазур
сьогодні 11:17 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
28 березня 17:42 Година Землі 2020: що це таке і точний час в Україні
Квітослава Туз
28 березня 10:35 Серіали березня: 7 прем'єр, які вийдуть цього місяця
Марта Вересюк

Новини
Більше новин
Залиште відгук