Епатажний актор Бродвею Біллі Портер придумав фешн-челендж для людей, які сидять на карантині
Американський виконавець театру на Бродвеї, співак та актор Біллі Портер не сумує на карантині в час пандемії коронавірусу та придумав челендж, який може розвеселити багатьох його прихильників.
50-річний чоловік запустив у соціальній мережі Instagram челлендж, у якому люди повинні відтворити його образ з фешн-події Met Gala 2019 з підручних матеріалів. Свої дизайнерські рішення фанати можуть публікувати в мережі, додаючи хештег #BillyPorterFashionChallenge. Єдина умова – виготовляти fashion-look потрібно лише з підручних матеріалів.
Цікаво Епатажна зірка Бродвею Біллі Портер відкрив червону доріжку Оскара-2020: фото
"Будьте креативними та веселіться! Робіть це разом зі своєю сім'єю", – йдеться у публікації Портера, де він також пообіцяв, що найцікавіші рішення опублікує у своєму профілі. Пропонуємо переглянути деякі з них:
Нагадаємо, що на Met Gala 2019 Біллі Портер обрав дуже незвичний та заворожуючий образ бога сонця Ра. Тоді ж його створив нью-йоркський бренд The Blonds. Відомо, що Біллі для цього виходу надихався сценою з фільму про Клеопатру, яка в'їжджала у Рим. Актора несли на червону доріжку на носилках шість напівоголених "рабів". А сам він був одітий у золотисте вбрання з вражаючими крилами.
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