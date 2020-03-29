Епатажний актор Бродвею Біллі Портер придумав фешн-челендж для людей, які сидять на карантині

Американський виконавець театру на Бродвеї, співак та актор Біллі Портер не сумує на карантині в час пандемії коронавірусу та придумав челендж, який може розвеселити багатьох його прихильників.

50-річний чоловік запустив у соціальній мережі Instagram челлендж, у якому люди повинні відтворити його образ з фешн-події Met Gala 2019 з підручних матеріалів. Свої дизайнерські рішення фанати можуть публікувати в мережі, додаючи хештег #BillyPorterFashionChallenge. Єдина умова – виготовляти fashion-look потрібно лише з підручних матеріалів.

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"Будьте креативними та веселіться! Робіть це разом зі своєю сім'єю", – йдеться у публікації Портера, де він також пообіцяв, що найцікавіші рішення опублікує у своєму профілі. Пропонуємо переглянути деякі з них:

Нагадаємо, що на Met Gala 2019 Біллі Портер обрав дуже незвичний та заворожуючий образ бога сонця Ра. Тоді ж його створив нью-йоркський бренд The ​​Blonds. Відомо, що Біллі для цього виходу надихався сценою з фільму про Клеопатру, яка в'їжджала у Рим. Актора несли на червону доріжку на носилках шість напівоголених "рабів". А сам він був одітий у золотисте вбрання з вражаючими крилами.