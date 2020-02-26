24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Епідемія коронавірусу у світі: зірки показали, як мандрують з медичними масками

- Читать новость на русском
Коронавірус у світі: Белла Хадід подорожує в масці / Instagram / @bellahadid

Понад 80 тисяч інфікованих людей та близько 3 тисяч летальних випадків – такі дані епідемії коронавірусу станом на 26 лютого. Відтак чимало людей скасували заплановані закордонні поїздки, а інші намагаються вберегтись від недуги завдяки медичним маскам. Як знаменитості мандрують світом – читайте у добірці LifeStyle 24.

Як відомо, наразі у Парижі триває одна з найгучніших фешн-подій року – Тиждень моди. На подіумах легендарні дизайнери презентують свої нові колекції, запрошуючи до співпраці популярних манекенниць. Вражають і зіркові гості презентацій. Моніка Беллуччі, Карла Бруні, Карлі Клосс, Зої та Ленні Кравіц, Демі Мур, Амелія Віндзор – це далеко не весь список знаменитостей, які залюбки відпочивають наразі у Франції. 

Дивіться також: Карантин біля басейну з шампанським: як живуть гості у готелі на Тереніфе, закритий через вірус

Та коронавірус таки налякав зірок, які вирішили не випробовувати долю та відмовитись від мандрівки до Парижа. Так, знаменита блогерка К'яра Ферраньї у мережі заявила, що відмовилась від усіх запрошень на світські події, залишившись у своєму помешканні в Італії. 

"Змушена відмовитись від участі в Тижні моди в Парижі та запланованому сафарі через ситуацію з коронавірусом", – заявила К'яра Ферраньї. 

Водночас одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід скасувати поїздки не змогла. У розпал Тижнів моди вона погодилась взяти участь у десятках показах, тому не мала наміру підводити легендарних дизайнерів, з якими вже роками співпрацює. Однак рекомендації лікарів манекенниця дотримується: під час перельотів Белла Хадід одягає медичну маску, що показала у мережі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

Селена Гомес також не відмовилась від поїздки. Артистка зі своєю мамою Менді Корнетт полетіла з Лос-Анджелеса до Чикаго. Під час перельоту Селена зробила фото у захисній масці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena (@fetish_sel)

Як відомо, коронавірус поширився з китайського Уханя. Наразі загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000. Крім Китаю, найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess, на борту якого – 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.

20 лютого евакуювали з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Наразі вони перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", що на Полтавщині. 


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Коронавірус Covid-19 Селена Гомес Белла Хадід
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:54 Подарунки колегам на 8 березня: що саме обрати
Квітослава Туз
сьогодні 13:36 Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
Уляна Журба
сьогодні 11:35 Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
Квітослава Туз
25 лютого 18:35 "Річард Джуелл": фільм про героя, якого несправедливо звинуватили у тероризмі
Юлія Ліпенцева
25 лютого 17:02 Цікаві біографічні фільми, які ви могли пропустити
Марта Вересюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук