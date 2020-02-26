Епідемія коронавірусу у світі: зірки показали, як мандрують з медичними масками

Понад 80 тисяч інфікованих людей та близько 3 тисяч летальних випадків – такі дані епідемії коронавірусу станом на 26 лютого. Відтак чимало людей скасували заплановані закордонні поїздки, а інші намагаються вберегтись від недуги завдяки медичним маскам. Як знаменитості мандрують світом – читайте у добірці LifeStyle 24.

Як відомо, наразі у Парижі триває одна з найгучніших фешн-подій року – Тиждень моди. На подіумах легендарні дизайнери презентують свої нові колекції, запрошуючи до співпраці популярних манекенниць. Вражають і зіркові гості презентацій. Моніка Беллуччі, Карла Бруні, Карлі Клосс, Зої та Ленні Кравіц, Демі Мур, Амелія Віндзор – це далеко не весь список знаменитостей, які залюбки відпочивають наразі у Франції.

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Та коронавірус таки налякав зірок, які вирішили не випробовувати долю та відмовитись від мандрівки до Парижа. Так, знаменита блогерка К'яра Ферраньї у мережі заявила, що відмовилась від усіх запрошень на світські події, залишившись у своєму помешканні в Італії.

"Змушена відмовитись від участі в Тижні моди в Парижі та запланованому сафарі через ситуацію з коронавірусом", – заявила К'яра Ферраньї.

Водночас одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід скасувати поїздки не змогла. У розпал Тижнів моди вона погодилась взяти участь у десятках показах, тому не мала наміру підводити легендарних дизайнерів, з якими вже роками співпрацює. Однак рекомендації лікарів манекенниця дотримується: під час перельотів Белла Хадід одягає медичну маску, що показала у мережі.

Селена Гомес також не відмовилась від поїздки. Артистка зі своєю мамою Менді Корнетт полетіла з Лос-Анджелеса до Чикаго. Під час перельоту Селена зробила фото у захисній масці.

Як відомо, коронавірус поширився з китайського Уханя. Наразі загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000. Крім Китаю, найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess, на борту якого – 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.

20 лютого евакуювали з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Наразі вони перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", що на Полтавщині.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу