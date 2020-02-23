Еротичні фільми: 10 пристрасних стрічок для дорослих

Цього пізнього вечора редакція LifeStyle 24 пропонує вашій увазі яскраву добірку еротичних фільмів. Ми доведемо вам, що не лише "50 відтінків сірого" можуть асоціюватися з пристрастю, хоча, вони, зокрема, також.

Для еротичних фільмів з пристрасними сексуальними сценами творці ще ретельніше добирають акторів, адже зіграти сексуальний потяг куди важче, ніж, наприклад, заплакати. Тож, у нашому матеріалі ми зібрали найкращі, на нашу думку, фільми, які вразять сюжетом.

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Ми врахували все: від акторського складу до декорацій та костюмів. Тож, підготуйся до гарячого вечора.

Еротичні фільми

"Королева сердець" (данською – Dronningen) (2019)

Жанр: драма, еротика

Режисер: Мей ель-Тухі

Рейтинг IMDb: 7,2

Сюжет: Анна – вже немолода жінка, яка колись вийшла заміж за шанованого лікаря Петера. Вони виховують двох дітей-близнят. Сама ж Анна працює адвокатом у справах неповнолітніх. Її поважають та люблять у її середовищі. Завдяки ораторському мистецтву та психологічним навичкам Анні вдається отримувати те, що вона хоче. До слова, такими ж прийомами вона користується і вдома. Якось до будинку подружжя поселяється син Петера від першого шлюбу Густав. І тут життя зіграє з Анною злий жарт. Між нею та хлопцем спалахує симпатія та пристрасть. Заборонене кохання та стосунки загрожують завести Анну надто далеко.

Королева сердець: трейлер дивитися онлайн

"Полуничка" (Curiosa) (2018)

Жанр: історичний, мелодрама, еротика

Режисер: Лу Жене

Рейтинг IMDb: 5,5

Сюжет: події фільму розгортаються наприкінці XIX століття у Парижі. Молода дівчина Марі виходить заміж за поета Анрі ж Реньє з корисливою метою. Їй потрібно погасити борг батька – ось мета її одруження. Втім, у думках Марі надіялася, що з часом її серце спалахне почуттями до поета, однак цього не сталося. Якось заміжня Марі зустрічає П’єра. Той одразу захоплює її думки, адже його інтереси – еротика та подорожі – саме те, чим цікавиться і вона. Новому знайомому вдасться відкрити для Марі невідані горизонти і показати справжню любов. Однак Марі не слід забувати, вона – заміжня.

Полуничка: трейлер українською дивитися онлайн

"Єва" (Eva) (2018)

Жанр: драма, мелодрама, трилер, еротика

Режисер: Бенуа Жако

Рейтинг IMDb: 4,6

Сюжет: у центрі сюжету постає письменник Бертран, який намагається написати свій роман. Однак від його супутниці та справи життя його відволікає нове знайомство. Чоловік зустрів Єву, яка одразу викликала у нього хвилю емоцій – симпатія, потяг, пристрасть… Між новими знайомими спалахують романтичні стосунки, однак обидва вони керуються корисливими цілями. Малознайомі коханці розуміють, що стосунки, які розвиваються, можуть привести їх до несподіваного фіналу.

Єва: трейлер дивитися онлайн

"Служниця" (The Handmaiden) (2016)

Жанр: драматично-еротичний фільм

Режисер: Пак Чхан Ук

Рейтинг IMDb: 8,1

Сюжет: Події розгортаються в 30-х роках ХХ століття в Кореї, яка тоді була окупована Японією. Шахрай Граф пропонує молодій і бідній дівчині Соке взяти участь в афері. За планом, вона повинна прикинутися служницею і найнятися на роботу в маєток до багатої японки Хідеко. Таким чином Граф планує отримати доступ до будинку, звабити жінку, одружитися з нею, а потім визнати психічно нездоровою і заволодіти її багатством. Однак його, на перший погляд, ідеальний план на межі зриву через те, що між Соке та Хідеко спалахує пристрасть.

Служниця: трейлер українською дивитися онлайн

"50 відтінків сірого" (Fifty shades of Grey) (2015)

Жанр: романтично-еротична драма

Режисер: Сем Тейлор-Джонсон

Рейтинг IMDb: 4,1

Сюжет: Анастейша Стіл – скромна студентка літературного факультету, яка живе разом з подругою-однокурсницею Кетрін. За тиждень до випускного в університеті Анастейша, на прохання своєї товаришки, повинна взяти інтерв’ю у молодого мільярдера-красеня. Вони не знаходять спільної мови. Однак доля дарує їм другий шанс. Якось Грей заходить в магазин, де Анастейша підробляє продавцем, і купує стяжки, скотч та мотузку. Вже цього разу їхнє знайомство переходить на новий рівень, після чого Грей пропонує дівчині укласти угоду. Згодом Анастейша дізнається про сексуальні захоплення нового знайомого.

50 відтінків сірого: трейлер українською дивитися онлайн

"Юність" або "Молодість" (Youth) (2015)

Жанр: еротична драма

Режисер: Паоло Соррентіно

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет: Мік Бойлі та Фред Белінджер дружать майже все свідоме життя. Фред – відомий диригент і композитор. Він отримав все, що хотів – знаменитість в усьому світі. Тому свою кар'єру Фред офіційно завершив і не має наміру повертатися до свого колишнього способу життя. А його друг Мік – режисер, який, незважаючи на старість, продовжує створювати новий фільм. Той, за задумом чоловіка, повинен стати завершальним у його кар’єрі. Якось друзі вирішують відпочити біля підніжжя швейцарських Альп, де на них чекають цікаві пригоди та водночас моторошні неприємності.

Юність або Молодість: трейлер українською дивитися онлайн

"Любов" (Love) (2015)

Жанр: еротика, драма

Режисер: Гаспар Ное

Рейтинг IMDb: 6,1

Сюжет: Молоді люди Мерфі та Електра несподівано втілюють свою сексуальну фантазію – секс утрьох – в життя, запрошуючи приєднатися сусідку-блондинку Омі. Однак, окрім потягу, між головними героями спалахує дещо інше почуття – кохання. На жаль, через певні обставини люблячим людям доведеться розлучитися, а через деякий час знову згадати їхню любов та пристрасть.

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"Протилежна стать" (The Opposite Sex) (2014)

Жанр: еротична комедія, мелодрама

Режисери: Дженніфер Фінніган, Джонатан Сілвермен

Рейтинг IMDb: 4,5

Сюжет: Вінс – успішний адвокат зі шлюборозлучних процесів. Він не вміє програвати, адже йому не доводилося отримувати поразки. Він володіє ораторським мистецтвом та красномовством настільки вміло, що судді погоджуються з ним після кількох слів. З жінками у нього складалося так само легко, поки в барі він не зустрів Джейн. З цією жінкою йому не так легко вдається демонструвати свою неперевершеність, тому Вінс і Джейн укладають цікаве парі, на які обоє без заперечень згодні.

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"Німфоманка: Частина І" (Nymphomaniac: Vol. I) (2013)

Жанр: драма, еротика

Режисер: Ларс фон Трієр

Рейтинг IMDb: 6,9

Сюжет: Якось холостяк Селіґман натикається на побиту непритомну жінку років п'ятдесяти. Не обдумуючи, чоловік вирішує привести нову знайому до себе додому. Там він дізнається, що її звати Джо. Він розглядає її рани та стан загалом і не може зрозуміти, що привело її до такого життя. Тому сюжет фільму базуватиметься на розповіді жінки від її імені. Вона розповість про своє насичене життя, бурхливу молодість, а також зізнається, що поставила собі діагноз – німфоманія.

Німфоманка: Частина перша: трейлер дивитися онлайн

"Німфоманка: Частина ІІ" (Nymphomaniac: Vol. II)

Жанр: драма. Еротика, детектив

Режисер: Ларс фон Трієр

Рейтинг IMDb: 6,7

Сюжет: Джо – жінка, що називає себе німфоманкою – продовжує розповідати своєму новому знайомому про своє життя, сповнене сексуальних переживань та еротичних пригод. 50-річна героїня ділиться тим, як вийшла заміж і навіть народила дитину, а потім вирішила повернутися до свого попереднього способу життя. Причиною тому – відсутність задоволення. Тому Джо шукає нові пригоди та експерименти, які змогли б її задовольнити.

Німфоманка: Частина друга: трейлер дивитися онлайн