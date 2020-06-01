Американська plus-size модель Ешлі Грем на початку 2020 року вперше стала мамою. 32-річна жінка народила сина від коханого Джастіна Ервіна. Через чотири місяці після пологів модель вперше взяла участь у фотосесії для липневого випуску Harper's Bazaar.

У новому випуску британської версії видання зіркова матуся розповіла про домашні пологи, про прийняття свого тіла та самоізоляцію з сином та чоловіком на час карантину у США. Окрім відвертого інтерв'ю, Ешлі Грем знялась у чарівній фотосесії, де знялась разом із кількамісячним сином. Автором фотографій став чоловік моделі – фотограф Джастін Ервін, а за локацію зйомки вни обрали ферму в Небрасці, де вони проводили весь карантин.

До теми Вагітна Світлана Тарабарова розсекретила, як повідомила чоловікові стать другої дитини

Саме там модель виросла – на фермі її тітки у місті Лінкольн. І хоч вона сумує за будинком у Нью-Йорку, але вона рада, що її син має можливість перші місяці життя провести у її родинному "гнізді". Для фотосесії жінка приміряла декілька ніжних та домашніх образів, інколи оголюючи свої форми тіла. Ешлі Грем виглядала на знімках умиротвореною та неймовірно красивою.



Ешлі Грем для британського Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar

В інтерв'ю з журналістами, яке, ймовірно, відбувалось через відеозв'язок, Ешлі розповіла, що переглянула своє ставлення щодо бодипозитиву. За її словами, тіло моделі настільки швидко змінювалось, що вона не встигала примиритися із цими змінами.

Це було найбільш дико! Я сказала: "А як же те, що я раніше транслювала про бодипозітів? А як же ті афірмації, через які я проходила?". Однак все це не мало значення, тому що моє тіло змінювалося дуже швидко. Мені дійсно потрібен час, щоб усвідомити це. У мене було відчуття, ніби моє тіло захопили інопланетяни,

– зізналась Ешлі Грем.

Також модель вперше розповіла про домашні пологи, в яких частково брав участь її чоловік.

"Джастін дуже хотів бути чимось корисним, але акушерка сказала йому: "Ти нічого не можеш зробити!" Я була в басейні і в якийсь момент озирнулася. Я побачила, як чоловік стоїть на кухні, ріже м'ясо і посипає його приправами, тому що це було все, що він міг зробити в той момент", – поділилась деталями Грем.

Окрім розмови з журналістами модель Ешлі Грем передала виданню особистий лист, який вона написала своєму сину після народження. У ньому вона звернулась до нього з найніжнішими побажаннями усього світлого у його майбутньому.