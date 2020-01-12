Ешлі Грем показала свої заняття спортом на останніх тижнях вагітності: відео

Одна з найпопулярніших світових моделей plus size перебуває на останньому місяці вагітності. Перед самими пологами вона активно розвиває професійну кар'єру та продовжує тримати тіло в тонусі. Ешлі Грем продемонструвала фізичні вправи, які допомагають їй почуватися чудово під час вагітності.

Пишнотіла красуня неодноразово ставала героїнею фешн-зйомок, чимало з яких було досить пікантними. Ешлі Грем довго боролася за рівноцінні права моделей plus size на теренах модельного бізнесу. Американське видання Vogue навіть присвоїло знаменитості титул "Модель, що змінила індустрію".

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Проте 32-річна зірка не нехтує спортом навіть на останніх термінах вагітності. Днями на її сторінці в інстаграмі з'явилося відео, на якому Ешлі Грем спільно з особистим тренером виконує вправи на розтяжку м'язів ніг і спини. Як стверджувала модель, такі помірні навантаження допомагають їй зменшити тиск ваги на тіло.

Дев'ять місяців, і ось, як ми це робимо,

– прокоментувала майбутня матуся.

Раніше Ешлі Грем зізналася, що за час вагітності вона набрала близько 20 додаткових кілограмів. Проте такі зміни у фігурі аж ніяк не бентежать знаменитість. Модель робить вправи під контролем тренерів, щоб не нашкодити дитині, і впевнено стверджує, що ніколи не почувалася краще, ніж зараз при надії.