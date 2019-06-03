Ешлі Грем знялася для обкладинки Harper's Bazaar у відвертих купальниках

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Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @bazaaruk

Одна з найбільш високооплачуваних моделей категорії plus-size знялася для обкладинки британського видання Harper's Bazaar. 31-річна Ешлі Грем постала перед камерою у купальних костюмах, розповівши про впевненість в собі і про те, якою була у дитинстві.

Якщо взимку і навесні команди глянцевих журналів вигадували епатажні зйомки та незвичайні образи для обкладинок, то влітку все значно легше. Пляжний сезон слід відкривати гарячими обкладинками зі зйомок на березі моря.

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Так, для лицевої сторінки журналу Harper's Bazaar представники британської версії запросили 31-річну модель plus-size Ешлі Грем. Перед камерою англійського фотографа Памели Хенсон зірка позувала у купальних костюмах та у домашньому вбранні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Harper's Bazaar UK (@bazaaruk)

На одному зі знімків вона лежала на піску на березі моря у бірюзовому купальнику, весело всміхаючись. Над зачіскою Ешлі працював стиліст Кевін Рейн, який вдало передав реальність "морської укладки". Під час фотосесії модель розповіла про те, якою була у дитинстві і обговорила впевненість у собі.

Я завжди була дуже чесною, коли ділилася своїми переживаннями. Так, у мене є целюліт і жир на спині. Але я вважаю, що це чудово – показувати себе такою, якою ти є насправді, себе справжню. Я хочу бути прикладом для жінок,
– запевнила Ешлі Грем.

Також вона додала, що її ніколи не засуджували за її зовнішність, тому що її сестри і мама виглядали так само. Модель називає їхні форми "широкою кісткою".

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @bazaaruk

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @bazaaruk
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ешлі Грем
Джерело: LifeStyle 24
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