Естетика балетних па: чуттєвий фотопроект

Американський фотограф Нісіан Г'юз зачаровує своїми "балетними проектами", які розкривають всю красу, граційність та чуттєвість цього виду мистецтва.

Г'юз не знімає балерин в образах, у яких ми звикли їх бачити на сцені – пачки, купальники, підібране волосся.

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Фото Нісіана Г'юза

Зазвичай, танцівниці позують перед камерою у футболках, сорочках, шортах, спідньому та на пуантах. Проте навіть останні часом "губляться", і замість них у кадрі з'являються кросівки.



Фото Нісіана Г'юза



Фото Нісіана Г'юза

Фотограф, перш за все, ставить собі за мету вихопити естетичний рух та емоцію, яка його супроводжує.



Фото Нісіана Г'юза



Фото Нісіана Г'юза

Балет у роботах Нісіана Г'юза: дивыться галерею

Всі фото – Nisian Hughes