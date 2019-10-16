Еталон краси: пластичний хірург з Британії назвав найкрасивішу жінку у світі

1568 Читать новость на русском
Белла Хадід стала найкрасивішою жінкою 2019 року
Белла Хадід стала найкрасивішою жінкою 2019 року / Instagram / @bellahadid

Керівник центру косметичної і пластичної хірургії в Лондоні доктор Джуліан Де Сільва вкотре назвав жінку, яка, на його думку, має найідеальніші риси обличчя в світі. Цьогоріч такою стала американська модель Белла Хадід.

За словами пластичного хірурга, завдяки математичній пропорції він знаходить жінок, які мають найбільший відсоток "досконалості". 23-річна Белла, згідно з правилом золотого перетину, має 94,35% ідеальних рис. Про це повідомляють на The Daily Mail.

Читайте також: Меган Маркл назвали найкрасивішою у королівській родині

Белла виявилася явним фаворитом після проведення всіх вимірювань. У неї приголомшлива симетрія обличчя. Форма підборіддя моделі всього на 0,3 відсотка відрізняється від ідеальної,
– поділився Джуліан Де Сільва.


Розрахунки лікаря Джуліана Де Сільви на прикладі Белли Хадід / The Daily Mail

На другому місці в списку найкрасивіших жінок світу опинилась Бейонсе. Її "досконалість" лікар оцінив на 92,44%. Третє місце британець віддав австралійській кіноактрисі Ембер Герд (91,85%), четверте – Аріані Гранде (91,81%) і п’яте –Тейлор Свіфт (91,64).


Бейонсе (зверху ліворуч), Ембер Герб (знизу ліворуч), Аріана Гранде (зверху праворуч)
та Ембер Герд (знизу праворуч) / Фото з соцмереж / Колаж LifeStyle 24

blog_ava
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
сьогодні
12793
Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Краса Рейтинги Белла Хадід
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
сьогодні 19:01 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
Квітослава Туз 2896
Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
сьогодні 09:03 Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 5991
Куди піти у Києві у жовтні: афіша найцікавіших подій
15 жовтня 10:20 Куди піти у Києві у жовтні: афіша найцікавіших подій
542
Знаменитості привітали військових із Днем захисника України
14 жовтня 18:04 Знаменитості привітали військових із Днем захисника України
Юлія Михайлова 1727
"Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
14 жовтня 16:01 "Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
Юлія Ліпенцева 775
Новини
Більше новин
Залиште відгук