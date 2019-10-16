Еталон краси: пластичний хірург з Британії назвав найкрасивішу жінку у світі

Керівник центру косметичної і пластичної хірургії в Лондоні доктор Джуліан Де Сільва вкотре назвав жінку, яка, на його думку, має найідеальніші риси обличчя в світі. Цьогоріч такою стала американська модель Белла Хадід.

За словами пластичного хірурга, завдяки математичній пропорції він знаходить жінок, які мають найбільший відсоток "досконалості". 23-річна Белла, згідно з правилом золотого перетину, має 94,35% ідеальних рис. Про це повідомляють на The Daily Mail.

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Белла виявилася явним фаворитом після проведення всіх вимірювань. У неї приголомшлива симетрія обличчя. Форма підборіддя моделі всього на 0,3 відсотка відрізняється від ідеальної,

– поділився Джуліан Де Сільва.



Розрахунки лікаря Джуліана Де Сільви на прикладі Белли Хадід / The Daily Mail

На другому місці в списку найкрасивіших жінок світу опинилась Бейонсе. Її "досконалість" лікар оцінив на 92,44%. Третє місце британець віддав австралійській кіноактрисі Ембер Герд (91,85%), четверте – Аріані Гранде (91,81%) і п’яте –Тейлор Свіфт (91,64).