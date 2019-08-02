Фалафель – простий рецепт приготування

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Рецепт приготування фалафелю
Рецепт приготування фалафелю / Богданна Рибак

Ніжні кульки з нуту та кунжутної пасти – це фалафель. Його обожнюють вегетеріанці, адже вони не вживають м'яса, а фалафель багатий на білок, який так потрібен людському організму. Фалафель чудово смакує із пітою і маринованими гострими овочами та збагачує смак салату.

Як приготувати фалафель

Інгредієнти для фалафелю:
– 1 стакан нуту;
– 3 столові ложки тахіні (кунжутна паста);
– 2 столові ложки нерафінованої оливкової олії;
– спеції за смаком.

Як приготувати фалафель

Фалафель

1. Нут потрібно замочити на добу у воді. Цей процес пришвидшить його подальше приготування.

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2. Варимо нут у підсоленій воді близько 3 годин. Стежте за рівнем води у каструлі, щоб нут не згорів.

3. Зварений нут охолодіть до кімнатної температури.

Як приготувати нут для фалафелю

Простий рецепт фалафелю

4. Подрібнюємо нут у блендері, додаючи до нього оливкову олію та спеції.

5. До готової маси додаємо тахіні з кунжуту та ретельно перемішуємо.

6. Формуємо кульки із готової маси та смажимо у фритюрі до золотистої скоринки.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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