Фалафель – простий рецепт приготування
Ніжні кульки з нуту та кунжутної пасти – це фалафель. Його обожнюють вегетеріанці, адже вони не вживають м'яса, а фалафель багатий на білок, який так потрібен людському організму. Фалафель чудово смакує із пітою і маринованими гострими овочами та збагачує смак салату.
Як приготувати фалафель
Інгредієнти для фалафелю:
– 1 стакан нуту;
– 3 столові ложки тахіні (кунжутна паста);
– 2 столові ложки нерафінованої оливкової олії;
– спеції за смаком.
Фалафель
1. Нут потрібно замочити на добу у воді. Цей процес пришвидшить його подальше приготування.
Читайте також: Грибний пиріг з картоплею – рецепт та поради приготування
2. Варимо нут у підсоленій воді близько 3 годин. Стежте за рівнем води у каструлі, щоб нут не згорів.
3. Зварений нут охолодіть до кімнатної температури.
Простий рецепт фалафелю
4. Подрібнюємо нут у блендері, додаючи до нього оливкову олію та спеції.
5. До готової маси додаємо тахіні з кунжуту та ретельно перемішуємо.
6. Формуємо кульки із готової маси та смажимо у фритюрі до золотистої скоринки.