Фалафель – простий рецепт приготування

Ніжні кульки з нуту та кунжутної пасти – це фалафель. Його обожнюють вегетеріанці, адже вони не вживають м'яса, а фалафель багатий на білок, який так потрібен людському організму. Фалафель чудово смакує із пітою і маринованими гострими овочами та збагачує смак салату.

Як приготувати фалафель Інгредієнти для фалафелю:

– 1 стакан нуту;

– 3 столові ложки тахіні (кунжутна паста);

– 2 столові ложки нерафінованої оливкової олії;

– спеції за смаком. Фалафель 1. Нут потрібно замочити на добу у воді. Цей процес пришвидшить його подальше приготування. Читайте також: Грибний пиріг з картоплею – рецепт та поради приготування 2. Варимо нут у підсоленій воді близько 3 годин. Стежте за рівнем води у каструлі, щоб нут не згорів. 3. Зварений нут охолодіть до кімнатної температури. Простий рецепт фалафелю 4. Подрібнюємо нут у блендері, додаючи до нього оливкову олію та спеції. 5. До готової маси додаємо тахіні з кунжуту та ретельно перемішуємо. 6. Формуємо кульки із готової маси та смажимо у фритюрі до золотистої скоринки. Смачного!