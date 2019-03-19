Family look: чоловік К'яри Ферраньї приміряв однаковий одяг з 1-річним сином

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Федеріко Лючія, К'яра Ферраньї і їхній син
Федеріко Лючія, К'яра Ферраньї і їхній син / Instagram / @chiaraferragni

Знаменита блогерка К'яра Ферраньї рік тому, 19 березня 2018 року, народила свого первістка – сина Леоне – від чоловіка, італійського репера Fedez (справжнє ім'я – Федеріко Лючія).

Зіркові батьки організували вечірку для свого хлопчика Лео, фото з якої вони опублікували на своїх сторінках в Instagram.

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К'яра і Феде перетворили свій будинок у справжній дитячий мультфільм та зробили яскравий декор у блакитних кольорах. До дня народження закохані замовили двоповерховий торт, який прикрашений рибами і надписом "Вітаємо, Леоне".

А для святкового виходу 1-річного хлопчика одягнули так само, як і його зіркового татуся. Fedez і Лео приміряли сині сорочки та неоново-зелені кросівки.

"Тато, як і син", – коротко підписав знімки Федеріко зі своїм первістком.


Федеріко Лючія і Лео / Instagram / @fedez


Федеріко Лючія і Лео / Instagram / @fedez

Федеріко Лючія, К'яра Ферраньї і їхній син
Федеріко Лючія, К'яра Ферраньї і Лео / Instagram / @chiaraferragni

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Теги: LifeStyle Стиль і мода К'яра Ферраньї Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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