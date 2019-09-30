Фанати гурту KAZKA запідозрили їх у плагіаті нової пісні: подробиці

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Гурт KAZKA
Гурт KAZKA / Instagram / @kazka.band

Один із найпопулярніших українських гуртів знову постав у центрі скандалу. Нова композиція колективу KAZKA під назвою "Пісня Сміливих Дівчат" нагадала їхнім прихильникам трек корейської поп-групи.

Після випуску пісні "Плакала", яка потрапила у Топ-10 найпопулярніших хітів міжнародного чарту Shazam, гурт KAZKA набув ще більшої популярності. Однак після успіху композиції її порівняли з піснею Reborn, яку записав виконавець YOYA.

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Тепер під сумнів оригінальності потрапила ще один їхній хіт "Пісня Сміливих Дівчат", який вони випустили в червні 2019 року. Уважні слухачі помітили надмірну схожість у їхній мелодії з музикою треку PIRI, яку випустила відомий корейський поп-гурт Dreamcatcher. Варто відзначити, що корейські музиканти представили кліп у лютому 2019 року.

Дивитися кліп на хіт "Пісня Сміливих Дівчат" гурту KAZKA: відео

Дивитися кліп на пісню PIRI гурту Dreamcatcher: відео

 

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle KAZKA
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