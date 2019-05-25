Фантастична жінка: Тіна Кароль показала гаряче фото у червоній сукні

Українська співачка Тіна Кароль зачаровує шанувальників дедалі більше своїми звабливими образами, які вона демонструє у соціальних мережах.

Нове фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках українська співачка позує у довгому платті від Louis Vuitton насиченного червого кольору з масивними гудзиками на фоні у тон вбрання. Доповнює образ Тіни укладка з легкими локонами та насичений макіяж з акцентом на очах.

Завершили звабливий look артистки напівпрозорі туфлі на підборах.

"Тіно, ти шикарна", "Дуже чекала такого фото у профілі", "Тіно, ти справжня фотомодель", "Ти – вогонь", – пишуть шанувальники у коментарях.



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Напередодні Тіна Кароль показала сексуальне фото у мережі, продемонструвавши свій пружний прес. На світлині постала у спідній білизні, яка складалася з топа та широких трусиків



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol