Фантастична жінка: Тіна Кароль показала гаряче фото у червоній сукні
Українська співачка Тіна Кароль зачаровує шанувальників дедалі більше своїми звабливими образами, які вона демонструє у соціальних мережах.
Нове фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімках українська співачка позує у довгому платті від Louis Vuitton насиченного червого кольору з масивними гудзиками на фоні у тон вбрання. Доповнює образ Тіни укладка з легкими локонами та насичений макіяж з акцентом на очах.
Завершили звабливий look артистки напівпрозорі туфлі на підборах.
"Тіно, ти шикарна", "Дуже чекала такого фото у профілі", "Тіно, ти справжня фотомодель", "Ти – вогонь", – пишуть шанувальники у коментарях.
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol
Напередодні Тіна Кароль показала сексуальне фото у мережі, продемонструвавши свій пружний прес. На світлині постала у спідній білизні, яка складалася з топа та широких трусиків
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol