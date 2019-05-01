"Фантастичні звірі та де їх шукати 3": названо дату виходу кінострічки

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"Фантастичні звірі та де їх шукати 3": дата виходу кінострічки
"Фантастичні звірі та де їх шукати 3": дата виходу кінострічки / edition.cnn.com

Представники кінокомпанії Warner Bros. офіційно заявили, що запланували зйомки третьої частини фільму "Фантастичні звірі та де їх шукати". Його прем'єра запланована на 2021 рік.

Як повідомляє CNN, режисером кінострічки виступить Девід Єйтс. Зйомки фільму "Фантастичні звірі-3" заплановані на весну 2020 року. Тому очікувана прем'єра відбудеться 12 листопада 2021 року. Таке відтермінування, за словами представника Warner Bros. Тобі Еммеріха, піде на користь кінострічці. 

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Ми впевнені в успіху "Фантастичних звірів" і віримо, що перенесення дати релізу дасть творцям картини необхідний час, щоб вони змогли докласти всю свою майстерність і зняти фільм, який сподобається всім фанатам,
– розповів Тобі Еммеріх.

Відомо, що "Фантастичні звірі та де їх шукати 3" стане продовження популярної франшизи, яка вперше з'явилась на телеекранах у 2016 році. Ще на початку запуску проекту у Warner Bros. оголосили, що це буде трилогія, тому вкінці 2021-го глядачі зможуть побачити заключну частину фільму. 

Поки сюжет нової кінострічки залишається в секреті. Однак кіномани вже очікують феєричного видовища, адже сценарій напише творець "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг. У центрі подій залишиться Ньютон Скамандер, який є автором підручника про фантастичних звірів. Тому на працівників Міністерства магії чекатимуть нові пригоди. 

Дивіться трейлер до другої частини фільму "Фантастичні звірі" (відео): 

 

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Новини LifeStyle
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