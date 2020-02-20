Фастфуд та пристрасні поцілунки: у мережі обговорюють прогулянку Кім Кардашян та Каньє Веста

Незважаючи на шалену популярність, зіркове подружжя досить рідко дає привід для обговорення. Разом Кім Кардашян та Каньє Вест досить часто з'являються на публіці, проте свої романтичні прогулянки залишають переважно за кадром.

Нещодавно голлівудська пара Кім Кардашян та Каньє Вест влаштували романтичне побачення у Парижі. В одній із світових столиць моди світська левиця, яка підкорює червоні доріжки престижних заходів, не могла оминути увагою будинок культовго модельєра Жана-Поля Готьє.

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Поїздка подружжя не обійшлася без покупок. Проте зн аменитості насолоджувалися не лише високою модою, а й їжею у закладах швидкого харчування. На особистій сторінці Кім опублікувала кадри з прогулянки, на яких видно, що у розкішному бутику її чоловік насолоджується наггетсами зі світової мережі KFC.



Кім Кардашян та Каньє Вест насолодилися фастфудом / Instagram / @kimkardashian

Крім того, Кім Кардашян показала, як разом вони роблять покупку в закладі швидкого харчування. Зірка неабияка прихильниця фастфуду. Раніше вона публічно зізналася, що наггетси з медовим соусом – її улюблена шкідлива їжа.

Для прогулянки Парижем Кім Кардашян обрала епатажну обтислу сукню довжини міді від легендарного Жана-Поля Готьє, яка поєднала у собі яскраві кольори. А численні візерунки кіл відобразили на її тілі ситует жіночої фігури в купальнику. Таке вбрання дизайнер створив ще у минулому столітті, проте воно й досі захоплює модниць у всьому світі. Сукню багатодітна матуся доповнила сірими чоботами-колготками на високій шпильці та трендовими окулярами.



Кім Кардашян у будинку моди Жана-Поля Готьє / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян у будинку моди Жана-Поля Готьє / Instagram / @kimkardashian Кім Кардашян у будинку моди Жана-Поля Готьє / Instagram / @kimkardashian

Також в інстаграм-сторіс Кім Кардашян з'явився короткий ролик, на якому вона разом з чоловіком пристрасно цілується в ліфті.