Вагітну співачку публіка звикла бачити з рудим або русявим волоссям. Проте на останньому терміні вагітності Alyosha наважилась приміряти новий образ фатальної брюнетки. З темним кольором волосся та у червоній сукні вона заінтригувала прихильників.

Впродовж тривалої музичної кар'єри Alyosha неодноразово змінювала імідж й була білявкою, шатенкою та навіть брюнеткою. Схоже, під час вагітності співачка засумувала за б'юті-експериментами й наважилась на радикальні рішення. В інстаграм-профілі знаменитість показала фото в образі брюнетки, чим заінтригувала шанувальників.

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Образ Alyosha

На світлині зірка, яка от-от стане багатодітною матусею та народить донечку, постала у яскравій червоній сукні з оригінальним декольте та чорних шкіряних рукавичках. На оголеній шиї Alyosha був хрестик на ланцюжку. Проте найбільшу увагу привернула саме зачіска знаменитості.

Артистка позувала з темним коротким волоссям та чубчиком. Судячи з усього вона приміряла перуку, адже свого часу швидко змінила темний колір волосся на русявий.

"Приміряла новий образ. Вгадаєте для чого?" – написала Alyosha у дописі.

Прихильники одразу ж засипали співачку припущеннями у коментарях. Більшість користувачів мережі переконані, що в образі фатальної брюнетки Alyosha буде знімати кліп на нову пісню, якою вже скоро потішить шанувальників. Проте серед фанів були й ті, хто запевняв, що знаменитість стане учасницею 7 сезону проєкту "Танці з зірками". Сама артистка наразі ніяк не підтвердила численні припущення й продовжує інтригувати публіку.



Alyosha була брюнеткою влітку 2019 року / Фото Instagram / @alyoshasinger