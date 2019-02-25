Фільм "Фаворитка": сюжет і трейлер історичної стрічки

На екрани кінотеатрів 31 січня 2019 року вийшов фільм "Фаворитка". Стрічка отримала багато позитивних відгуків від відомих кінокритиків та самих глядачів. В одній із головних категорій кінопремії Оскару – "Найкраща акторка" – перемогу отримала Олівія Колман, яка зіграла головну роль у фільмі.

Режисером історичної драми став Йоргос Лантімос, якого номінували на Оскар у категорії "Найкращий режисер".

Читайте також: Оскар-2019: Олівія Колман стала найкращою акторкою

Сюжет фільму "Фаворитка":

Фільм переносить глядачів у 18 століття, в час, коли англійський престол очолювала королева Анна Стюарт. Монархиня, у якої померло 17 дітей часто хворіє, їй притаманний великий спалах агресії, страждає на ожиріння та не може правильним чином керувати країною. Обезсилена королева запросила жити у свій замок свою коханку заміжню Сару Черчилль.

Заволодівши чудовим та багатим замком, Сара, здавалося б, вже отримала те, що так сильно хотіла. Однак до палацу прибула бідна родичка королеви, яка згодом стала її "фавориткою".

Дивіться трейлер фільму "Фаворитка":