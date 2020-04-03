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Фестиваль Каннські леви 2020 скасували через коронавірус

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Фестиваль "Каннські леви 2020" скасовано / www.canneslions.com

Відомий у всьому світі фестиваль реклами "Каннські леви" скасували через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 26 – 30 жовтня, а тепер дату посунули на 21 – 25 червня 2021 року.

Фестиваль "Каннські леви" зазвичай проводять на Лазуровому узбережжі у місті Канни, Франція, за участю кількох тисяч учасників зі всіх країн світу. Щоб не ризикувати здоров’ям людей, організатори попередньо прийняли рішення, що захід відбудеться не восени 2020 року, а влітку 2021-го.

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Оскільки вплив COVID-19, як і раніше, відчувається у всьому світі для споживачів в маркетинговій, креативній та медійній галузях, для нас стало зрозумілим, що пріоритети змістилися в бік необхідності захистити людей, обслуговувати споживачів предметами першої необхідності і зосередитися на збереженні компаній, суспільства і економіки,
– йдеться в офіційній заяві фестивалю.

Додамо, що знаменитий кінофестиваль у Каннах також скасували через пандемію коронавірусу. Він повинен був пройти традиційно у травні, але попередньо його перенесли на червень-липень цього року.

Станом на 3 квітня, у Франції зафіксовано майже 60 тисяч випадків захворювань коронавірусом, з них – 5 тисяч летальних і більше 12 тисяч тих, хто одужав.

Що відомо про фестиваль "Каннські леви"?Цю подію вважають однією з найпрестижніших у світовій рекламній та творчій індустріях. Зазвичай там збираються передові дизайнери, цифрові новатори та маркетологи. Фестиваль проводять 7 днів у Палаці фестивалів та конгресів у Каннах, Франція, де збирається близько 11 тисяч зареєстрованих учасників. У 2017 році українці отримали "Бронзового Лева" у категорії Entertainment Lions for Music – перемогу отримав проєкт Українського кризового медіа-центру "Свідок". Тоді ж українці створили меморіальну кампанію до 75-х роковин трагедії у Бабиному Яру.

Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Франції Фестивалі LifeStyle Новини культури
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