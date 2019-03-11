Фейкова Меланія: мережа вибухнула курйозними мемами

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Фейкова Меланія: мережа вибухнула курйозними мемами

Знамениті люди завжди привертають чималу увагу ЗМІ та користувачів мережі, тому саме вони стають об'єктами для курйозних мемів. Цього разу від насмішок потерпала перша леді Меланія Трамп, адже у мережі запідозрили, що у неї є двійник.

Президентське подружжя Трампів мало досить насичені вихідні. Дональд та Меланія разом з сином Берроном відвідали Алабаму. У штаті, де пронеслось руйнівне торнадо, пара поспілкувалась з місцевими жителями та довідалась, яку матеріальну допомогу потрібно надати постраждалим від стихії. 

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Однак цей візит викликав не тільки захоплення, але й чималий сміх. У мережі запідозрили, що Меланія Трамп не завжди була поряд зі своїм чоловіком. На їхню думку, тільки на кадрах з Берроном позує перша леді, а далі її замінила двійник. На підтвердження цього допитливі користувачі Інтернету показали фото та створили хештег із назвою #FakeMelania. 

Перепрошую, але це точно не Меланія. Ця жінка гуляє і розмахує без жорстких манер Меланії. #FakeMelania реально існує, – заявили у мережі. 

Окрім цього, уважні прихильники першої леді показали її фото з помічницею, яка дуже подібна до Меланії Трамп, однак трішки нижча за неї. Підозрюють, що саме ця незнайомка і є "двійником" знаменитої американки. 

Такі припущення викликали шквал мемів у мережі, від яких неможливо втримати сміх. На місці обличчя Меланії Трамп домалювали Ван Гога, Майкла Джексона та Стівен Тайлер. Дотепні люди зобразили навіть главу Росії Володимира Путіна, поєднавши інформацію про співпрацю двох президентів. 

"А ось це справжня Меланія", – пожартували у мероежі, додавши курйозне відео з інавгурації Дональда Трампа.

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Меланія Трамп Меми Дональд Трамп Курйозні новини
Джерело: LifeStyle 24
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