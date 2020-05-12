Україна очима Голлівуду: фільм "Джулія Блу" опублікували у мережі

Кінострічка "Джулія Блу" (Julia Blue) з'явилась на стрімінговій платформі Amazon Prime. Фільм знятий голлівудською режисеркою українського походження Роксі Топорович. Однак не тільки цей факт робить кінострічку привабливою для перегляду.

За даними Українського Інституту Америки, це перший голлівудський художній фільм, знятий в Україні. Локація зйомок була не випадковою, адже головні герої кінострічки "Джулія Блу" – молоді люди, які переживають події після Євромайдану.

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Фільм "Джулія Блу" вийшов у онлайн-прокат / Пресслужба

У центрі сюжету – історія студентки і фотографа Юлії, яка родом із Західної України. Після Революції Гідності вона стає волонтеркою і випадково зустрічає молодого солдата, який має психологічні травми після АТО. Сама того не очікуючи, дівчина закохується. Тепер Юлія стоїть на порозі великого вибору, що може змінити все її життя: продовжити навчання за кордоном, чи обрати почуття.

Це інший вид військового оповідання. Події розповідаються молодою дівчиною, яка повинна вибрати найкращий шлях для свого майбутнього,

– написали про фільм критики.

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Цікаво, що на створення кінострічки "Джулія Блу" режисерку Роксі Топорович надихнула поїздка до України в 2014 році. Після цього вона на рік переїхала до Києва, щоб відчути всі проблеми, якими живе держава. Побачивши реалії, Роксі зрозуміла, що в США дещо по-іншому уявляють ситуацію, тому фільм став можливістю відкрити очі американцям на Україну.

У фільмі головні ролі виконали вітчизняні актори Поліна Снісаренко, Дмитро Ярошенко та Вікторія Копоть. Зйомки тривали всього 22 дні та пройшли у Києві і одному з сіл на Львівщині. Прем'єра кінострічки "Джулія Блу" відбулась днями на Amazon Prime.

Дивіться трейлер до фільму "Джулія Блу": відео