Фільм "Анна" про жінок на Донбасі увійшов до шорт-листа престижної британської премії BAFTA

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Український фільм "Анна" потрапив до шорт-листа BAFTA / Скріншот з відеоролика

Українська короткометражна стрічка "Анна", над якою працював ізраїльський режисер Декель Беренсон, потрапила до шорт-листа британської кінопремії БАФТА (BAFTA).

BAFTA – одна з найпрестижніших кінопремій, яка щороку присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва. І, як повідомляють представники церемонії, український короткометражний фільм "Анна" потрапив до її шорт-листа.

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На сайті кінопремії зазначається, що до списку номінантів у категорії "Найкращий британський короткометражний фільм" увійшло 10 фільмів. Серед них – стрічка "Анна".

Фільм про жінок на Донбасі – це проєкт України, Ізраїлю та Великобританії. Режисером картини виступив ізраїльський кінотворець Декель Беренсон. Світова прем'єра фільму відбулася у травні 2019 року на Каннському міжнародному кінофестивалі.

За сюжетом, стрічка "Анна" розповідає про мати-одиначку, яку зіграла Світлана Барандіч, що живе на охопленому війною Донбасі. Вона працює на м'ясопереробному комбінаті, виховує 16-річну доньку і палко мріє про краще життя. Анна думає, що у цьому їй допоможе шлюбне агентство, яке знайомить українських жінок з чоловіками-іноземцями. Тому вона звертається до представників організації.

Український фільм "Анна": трейлер дивитися онлайн

Anna | Trailer from ESSE Production House on Vimeo.

Нагадаємо, наприкінці жовтня акторка Світлана Барандич, яка зіграла головну роль у фільмі "Анна", отримала перемогу на кінофестивалі в Ірландії. Вона стала лауреаткою у номінації "найкраща акторка" на Міжнародному кінофестивалі Річарда Гарріса.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новини України Кіно Новини LifeStyle BAFTA
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