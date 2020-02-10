Фільм Барака Обами отримав перемогу на церемонії Оскар

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення нагород премії Оскар. Серед усіх номінацій, лауреатом став найкращий документальний повнометражний фільм – "Американська фабрика", який зняла компанія Барака Обами.

Режисерами документального фільму стали Стівен Богнар та Джулія Райгерт. Продюсувала стрічку компанія Higher Ground, яку заснував колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель.

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Фільм "Американська фабрика" – це перша стрічка, яку випустила продюсерська компанія. У кінокартині йдеться про фабрику китайської компанії у штаті Огайо та про людей, які там працюють.

Після перемоги, Барак Обама привітав свою команду у твіттері.

"Вітаю Джулію та Стівена, режисерів "Американської фабрики", за розповідь такої складної, зворушливої ​​історії про людські наслідки посилення економічних змін. Радий бачити, як двоє талановитих і відвертих хороших людей беруть додому Оскар", – написав Обама.