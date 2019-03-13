Фільм "Богемна рапсодія" про гурт Queen може отримати продовження: деталі

Знаменита британська стрічка Браяна Сінгера "Богемна рапсодія" після шаленого успіху задумалась про продовження історії. Творці фільму сподіваються, що друга частина матиме таке ж визнання від глядачів, як і перша.

Вперше про зйомки другої частини заговорив один з продюсерів фільму Руді Долезал, а також творець більшості кліпів гурту Queen, повідомляє The Daily Mail. Він розповів, що менджер культової групи Джим Біч (який, до речі, також згадується в оригінальному фільмі) планує створити сиквел фільму. Дія повинна відбуватися під час благодійного концерту Live Aid, який відбувся 13 липня 1985 року на стадіоні "Уемблі".

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"Я впевнений, що він (Джим Біч – LifeStyle 24) планує продовження, яке почнеться з Live Aid", – розповів Руді Долезал.



Момент з фільму "Богемна рапсодія" – концерт Live Aid / IMDb

В той же час режисер зазначив, що у першому фільмі було повністю показано концерт Live Aid, через що у другому фільмі варто розповісти лише про останні роки життя вокаліста Фредді Мерк'юрі, який помер в 1991 році внаслідок ускладнень СНІДу.

Варто додати, що про продовження "Богемної рапсодії" найперше заговорив гітарист гурту Queen Брайан Мей. У грудні 2018-го він зазначав, що фільмування благодійного концерту Live Aid є чудовим моментом для завершення фільму. "Хто знає, може бути, буде продовження", – підсумовував він.

Чим відзначився фільм "Богемна рапсодія" у 2018 році?Незважаючи на скандальність навколо біографічної стрічки, адже головного режисера Браян Сінгера низка зірок звинуватила у сексуальних домаганнях, фільм отримав шалений успіх. Він став найуспішнішим музичним фільмом в історії кінематографу. А після виходу кінострічки у прокат – 24 жовтня 2018 року – пісня легендарного гурту Queen "Богемна рапсодія" стала найпопулярнішою композицією XX століття. Фільм номінували на найпрестижніші кінопремії, включно з Оскаром, де серед п'яти номінацій він отримав перемогу у трьох: "Найкращий актор" (Рамі Малек в ролі Фредді Мерк'юрі), "Найкращий звуковий монтаж" та "Найкращий звук".