Фільм "До зірок": в мережі з'явився перший трейлер з Бредом Піттом

106 Читать новость на русском
Фільм "До зірок": в мережі з'явився перший трейлер з Бредом Піттом

Однією з найочікуваніших стрічок 2019 року є фільм з Бредом Піттом в головних ролях – "До зірок". Перший трейлер науково-фантастичної картини вже підриває мережу.

Перший трейлер до фантастичного фільму "До зірок" з'явився на YouTube-каналі кінокомпанії 20th Century Fox. Менше, ніж за добу ролик переглянуло понад 1,5 мільйона людей.

Читайте також: "Люди Ікс: Темний Фенікс": трейлер та сюжет фільму

Головні ролі у фільмі зіграли голлівудський актор Бред Пітт, ірландська актриса Рут Негга, а також американський кіноактор Томмі Лі Джонс.

У центрі сюжету постає космонавт Рой Макбрайд. Він часто відправляється у подорожі космічним простором. Він здійснює польоти з певною метою – шукає зниклого батька і мріє розгадати таємницю, яка загрожує цілій планеті. І йому вдасться розкрити секрет, який ставить під знак питання існування людей і їхнього місця у космосі.

Прем'єра фільму запланована на 20 вересня 2019 року.

Дивитися трейлер до фільму "До зірок": відео

 

blog_ava
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні
25581
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Бред Пітт
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Секрети домашніх тварин 2": свої в дошку
сьогодні 18:07 "Секрети домашніх тварин 2": свої в дошку
Юлія Ліпенцева 80
До Дня журналіста: топ-5 фільмів про "акул пера"
сьогодні 16:30 До Дня журналіста: топ-5 фільмів про "акул пера"
621
Нашестя блогерів на VIDEOZHARA: нащо мільйонники їдуть до Києва?
сьогодні 14:57 Нашестя блогерів на VIDEOZHARA: нащо мільйонники їдуть до Києва?
296
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 12:54 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
25581
Анджеліні Джолі – 44: шлях акторки від наркотиків до світового визнання
4 червня 11:24 Анджеліні Джолі – 44: шлях акторки від наркотиків до світового визнання
Юлія Турелик 2360
Новини
Більше новин
Залиште відгук