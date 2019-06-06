Фільм "До зірок": в мережі з'явився перший трейлер з Бредом Піттом
Однією з найочікуваніших стрічок 2019 року є фільм з Бредом Піттом в головних ролях – "До зірок". Перший трейлер науково-фантастичної картини вже підриває мережу.
Перший трейлер до фантастичного фільму "До зірок" з'явився на YouTube-каналі кінокомпанії 20th Century Fox. Менше, ніж за добу ролик переглянуло понад 1,5 мільйона людей.
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Головні ролі у фільмі зіграли голлівудський актор Бред Пітт, ірландська актриса Рут Негга, а також американський кіноактор Томмі Лі Джонс.
У центрі сюжету постає космонавт Рой Макбрайд. Він часто відправляється у подорожі космічним простором. Він здійснює польоти з певною метою – шукає зниклого батька і мріє розгадати таємницю, яка загрожує цілій планеті. І йому вдасться розкрити секрет, який ставить під знак питання існування людей і їхнього місця у космосі.
Прем'єра фільму запланована на 20 вересня 2019 року.
Дивитися трейлер до фільму "До зірок": відео