Фільм "Капітан Марвел" встановив рекорд по касових зборах: сума складає 455 мільйонів доларів

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"Капітан Марвел"
"Капітан Марвел" / Instagram/ @marvel

Перша кінострічка, в якій супергероєм постає не чоловік, а жінка, під назвою “Капітан Марвел” б’є всі рекорди. Фантастичний бойовик зібрав майже півмільярда доларів касового збору.

Про успіх фантастичного бойовика, який є 21 фільмом знятим за коміксами Marvel, повідомляє видання TechCrunch. Як зазначається в джерелі, лише в США касовий збір склав 153 мільйони доларів за вихідні.

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На даний момент найкасовішим фільмом досі залишається "Чорна пантера", яка зібрала 700 мільйонів доларів у всіх кінотеатрах світу. Однак такими темпами кінострічка про жінку-супергероя має всі шанси затьмити успіх картини.

За жестом фільму, тендітна з вигляду, але смілива та рішуча в душі дівчина, володіє надзвичайною силою та здібностями. Кінокартина розповість її історію, в якій вона – пілот ВПС США Керол Денверс, але через злиття з ДНК воїна інопланетної раси стане супергероєм Капітаном Марвел.

Дивитися трейлер до фільму "Капітан Марвел": відео

 
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Теги: Кіно LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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