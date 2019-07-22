Фільм "Месники: Фінал" побив рекорд "Аватара" і став найкасовішим в історії

740 Читать новость на русском
"Месники: Фінал"
"Месники: Фінал" / Marvel

Кожне творіння від кіновсесвіту Marvel отримувало чимало схвальних відгуків від фанатів та кінокритиків, однак останній фільм під назвою "Месники: Фінал" став справжнім тріумфатором їхнього списку. Стрічка побачила рекорд, який у 2009 році встановив "Аватар".

Наприкінці квітня фільм "Месники: Фінал" вийшов на великий екран і вже за кілька днів зібрав понад 300 мільйонів доларів. Вже тоді кінокритики почали говорити про те, що він має всі шанси стати рекордсменом у касових зборах, де з 2009 року перше місце займав фільм "Аватар". Як повідомляє видання The Guardian, підозри не були марними.

Читайте також: Netflix презентував перший трейлер "Відьмака": ефектне відео

Днями стало відомо, що стрічка "Месники: Фінал" таки побила рекорд, який за останніх 10 років не змогла перевершити жодна з прем'єрних картин. Загальний касовий збір компанією Marvel становить 2,9 мільярда доларів тоді, як у 2009 році "Аватар" зібрав 2,79 мільярда доларів.

Після офіційної заяви Кевіна Фейджа, який виступав продюсером фільму "Месники: Фінал", у мережі з'явився колаж, на якому головний антагоніст (ворог) "Месників" зображений у синьому амплуа (як у дусі "Аватару"), хоча в оригінальні він має фіолетовий колір шкіри. Що цікаво, на постері назва екс-рекордного фільму "Аватар" починається з букви "A", яка символізує логотип фільму "Месники" (оригінальна назва "Avangers"). Також назва фільму на постері зникає, що також є відсиланням до фільму "Месники", адже ворог Танос зміг оволодіти рукавицею зі всіма каменями нескінченності і за допомогою клацання пальца знищив рівно половину Всесвіту. Тепер таким же чином і зник фільм "Аватар" з рейтингу таблиці найкасовіших фільмів в історії.


Колаж / Фото з відкритих джерел

blog_ava
Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників проходить в Раду
сьогодні
14236
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Рейтинги
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
сьогодні 20:20 Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
110
"Король Лев": акуна матата з Beyonce і Childish Gambino
сьогодні 18:22 "Король Лев": акуна матата з Beyonce і Childish Gambino
Юлія Ліпенцева 282
Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
сьогодні 15:46 Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
Юлія Девда 927
Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
сьогодні 14:30 Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
Ірина Полицька 9773
Сарі Сампайо – 28: топ-5 секретів "ангельської" краси португальської супермоделі
21 липня 17:38 Сарі Сампайо – 28: топ-5 секретів "ангельської" краси португальської супермоделі
Марта Вересюк 1554
Новини
Більше новин
Залиште відгук