Фільм "Месники: Фінал" побив рекорд "Аватара" і став найкасовішим в історії

Кожне творіння від кіновсесвіту Marvel отримувало чимало схвальних відгуків від фанатів та кінокритиків, однак останній фільм під назвою "Месники: Фінал" став справжнім тріумфатором їхнього списку. Стрічка побачила рекорд, який у 2009 році встановив "Аватар".

Наприкінці квітня фільм "Месники: Фінал" вийшов на великий екран і вже за кілька днів зібрав понад 300 мільйонів доларів. Вже тоді кінокритики почали говорити про те, що він має всі шанси стати рекордсменом у касових зборах, де з 2009 року перше місце займав фільм "Аватар". Як повідомляє видання The Guardian, підозри не були марними.

Читайте також: Netflix презентував перший трейлер "Відьмака": ефектне відео

Днями стало відомо, що стрічка "Месники: Фінал" таки побила рекорд, який за останніх 10 років не змогла перевершити жодна з прем'єрних картин. Загальний касовий збір компанією Marvel становить 2,9 мільярда доларів тоді, як у 2009 році "Аватар" зібрав 2,79 мільярда доларів.

Після офіційної заяви Кевіна Фейджа, який виступав продюсером фільму "Месники: Фінал", у мережі з'явився колаж, на якому головний антагоніст (ворог) "Месників" зображений у синьому амплуа (як у дусі "Аватару"), хоча в оригінальні він має фіолетовий колір шкіри. Що цікаво, на постері назва екс-рекордного фільму "Аватар" починається з букви "A", яка символізує логотип фільму "Месники" (оригінальна назва "Avangers"). Також назва фільму на постері зникає, що також є відсиланням до фільму "Месники", адже ворог Танос зміг оволодіти рукавицею зі всіма каменями нескінченності і за допомогою клацання пальца знищив рівно половину Всесвіту. Тепер таким же чином і зник фільм "Аватар" з рейтингу таблиці найкасовіших фільмів в історії.



Колаж / Фото з відкритих джерел