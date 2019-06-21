Фільм "Месники: Завершення" повторно вийде у прокат з видаленими сценами після титрів

506 Читать новость на русском
Фільм "Месники: Завершення"
Фільм "Месники: Завершення" / Фото з відкритих джерел

Студія Marvel планує повторно випустити в кінотеатри фільм "Месники: Завершення", додавши у стрічку сцени після титрів, які не ввійшли в першу версію.

Про це повідомляє видання Screen Rant з посиланням на заяву президента Marvel Studios Кевіна Файга.

Читайте також: "Месники: Завершення" – підсумок кіноісторії, яка тривала 11 років

Так, причиною для повторного прокату фільму стала розширена версія зі сценами після титрів, яких не було в оригінальному монтажі.

Версія в кінотеатрах буде невеликим маркетинговим ходом з новими доповненнями в самому кінці. Якщо ви додивитеся фільм до кінця, після титрів ви побачите віддалену сцену, невеликий триб'ют і ще пару сюрпризів,
– заявив Файг.

Кінострічка від Marvel "Месники: Завершення" (The Avengers: Endgame) стала однією із найбільш очікуваних фільмів 2019 року. Цікаво те, що прем'єрні дні 24 – 26 квітня принесли авторам "Месники: Завершення" рекордні 305 мільйонів доларів. Зокрема, у Великобританії люди витратили 15,3 мільйона доларів на квитки, в Австралії – 13,9, Кореї – 14,6, Італії – 10,4, Франції – 9,6, Філіппінах та Бразилії – по 7.

Читайте також: "Капітан Марвел" — 21-й фільм всесвіту Marvel і перший сольник жінки-супергероя

Найбільший ажіотаж фільм "Месники: Завершення" викликав серед жителів Китаю. Впродовж 2 днів касовий збір у країні доягнув 154,5 мільйона доларів.

Дивіться трейлер до фільму "Месники: Завершення": відео

 

blog_ava
Чому зниклу Дарію Лук'яненко і її вбивцю знайшли лише за 6 днів: пояснення поліції
сьогодні
6260
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 21-23 червня
сьогодні 11:35 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 21-23 червня
363
День літнього сонцестояння 2019: що можна і не можна робити в цей день
сьогодні 10:02 День літнього сонцестояння 2019: що можна і не можна робити в цей день
3540
"Подорож хорошого пса": сімейне кіно про мету собаки
20 червня 15:21 "Подорож хорошого пса": сімейне кіно про мету собаки
Юлія Ліпенцева 276
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
20 червня 13:31 Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
4534
Ніколь Кідман – 52: акторський шлях зірки, її кохання та найуспішніші фільми
20 червня 12:02 Ніколь Кідман – 52: акторський шлях зірки, її кохання та найуспішніші фільми
Юлія Турелик 1391
Новини
Більше новин
Залиште відгук