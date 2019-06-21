Фільм "Месники: Завершення" повторно вийде у прокат з видаленими сценами після титрів

Студія Marvel планує повторно випустити в кінотеатри фільм "Месники: Завершення", додавши у стрічку сцени після титрів, які не ввійшли в першу версію.

Про це повідомляє видання Screen Rant з посиланням на заяву президента Marvel Studios Кевіна Файга.

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Так, причиною для повторного прокату фільму стала розширена версія зі сценами після титрів, яких не було в оригінальному монтажі.

Версія в кінотеатрах буде невеликим маркетинговим ходом з новими доповненнями в самому кінці. Якщо ви додивитеся фільм до кінця, після титрів ви побачите віддалену сцену, невеликий триб'ют і ще пару сюрпризів,

– заявив Файг.

Кінострічка від Marvel "Месники: Завершення" (The Avengers: Endgame) стала однією із найбільш очікуваних фільмів 2019 року. Цікаво те, що прем'єрні дні 24 – 26 квітня принесли авторам "Месники: Завершення" рекордні 305 мільйонів доларів. Зокрема, у Великобританії люди витратили 15,3 мільйона доларів на квитки, в Австралії – 13,9, Кореї – 14,6, Італії – 10,4, Франції – 9,6, Філіппінах та Бразилії – по 7.

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Найбільший ажіотаж фільм "Месники: Завершення" викликав серед жителів Китаю. Впродовж 2 днів касовий збір у країні доягнув 154,5 мільйона доларів.

Дивіться трейлер до фільму "Месники: Завершення": відео